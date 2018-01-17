Kaftancıoğlu CHP il başkanlığını devraldı: Demirtaş’a selam yolluyorum

CHP İstanbul il başkanı seçilen Canan Kaftancıoğlu, görevi Celal Canpolat’tan devralırken geçmişte paylaştığı mesajlar üzerinden başlayan tartışmayla ilgili suçlamalara yanıt verdi.

Kaftancıoğlu seçilmesinden sonra HDP çizgisinde olduğu, CHP’lilerin kullandığı “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganını eleştirdiği, ‘Ermeni soykırımı’ tanımlamasını kullandığı gerekçesiyle tartışma konusu olmuştu. Kaftancıoğlu’na seçilmesinin ertesi günü terör propagandasından soruşturma başlatılmıştı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dükü grup konuşmasının önemli bir bölümünü Kaftancıoğlu’na ayırmış, barkovizyon gösterisiyle Kaftancıoğlu ve eşine ait olduğu ileri sürülen tweetleri ağır sözlerle eleştirmiş ve “Gazi Mustafa Kemal’in kurduğu parti ne hallere geldi ya, kimlerin eline kaldı?” demişti.

Erdoğan’dan özür

Kaftancıoğlu, sözlerine başlarken Erdoğan’a “Sayesinde Twitter takipçi sayım bir hayli arttı” diyerek teşekkür etti.

Gezi ile ilgili olarak söylediği her şeyin gözünden kaçmış bir tanesi hariç arkasında olduğunu belirten Kaftancıoğlu, “Ben sayın Erdoğan’ın annesine küfür olan bir duvar yazısını da paylaşmışım. Bizim için anne olmak ve annelik kutsaldır. Ben hiç kimsenin annesine bir şey dedirtmeyeceğim gibi Erdoğan’ın annesine de bir şey dedirtmem. Sayın Erdoğan’dan özür dilerim. Ama anneleri de meydanlarda yuhalatmayalım, ‘Ananı da al git’ demeyelim” diye konuştu.

Erdoğan’ın grup toplantısında gösterdiği fotoğraflara da değinen Kaftancıoğlu, “Camide içki içilmediğini biliyorken bunu iddia eden de kendisiydi. Kabataş’ta üstünde deri ceket olan kişilerin olduğunu bile bile söyleyen kendisiydi. Yalan söylemeye devam ediyor” dedi.

Kaftancıoğlu’nun suçlamalara yanıtları şöyle:

– Eşine ait olduğu belirtilen Twitter hesabından domuz eti paylaşımı yapıldığı iddiası: “Benim durduğum ve yaptığım siyasi mücadele kimlerin ne yediğine ne içtiğine neye inandığıyla değil insanların hak ve özgürlükleri çerçevesinde neyle mücadele ettiğidir. Sevgili eşimin paylaştığı fotoğraf var. Söylemeyi ayıp sayarak bir detaya dikkatinizi çekeceğim. Çatal ve bıçağın şeklinden karşıdakinin olduğu var. Yurt dışından bir arkadaşı.. Bu görseli paylaşan eşimin babası öldürülmeden iki gün önce bir parti genel başkanı tarafından hedef gösterilmişti. Ve oğlunun da bu topraklarda gülüp geçeceğimiz bir paylaşım nedeniyle tüm kamuoyunda hedef gösterilmesinin takdirini sizlere bırakıyorum”

– Kızının elinde birayla çekilen fotoğrafı: “Kızım üç ya da beş yaşındayken espri olsun diye çekilen bir fotoğraftı. Herkes o yaştaki bir çocuğun bira içmeyeceğini bilir. Yalan olan paylaşımlardan medet umulmasının, eşimin, ailemin özel hayatıma girilmesinin takdirini kamuoyuna bırakıyorum.”

– HDP’nin tutuklu lideri Selahattin Demirtaş’la çekilen fotoğrafı: “Selahattin Demirtaş’a selam yollayalım arkadaşlar. Ben bu memlekette bir siyasetçi olarak halkın iradesiyle seçilmiş herkesle fotoğraf veririm bununla da gurur duyarım”

– ‘Ermeni soykırımı’na ilişkin tweet: “‘Alın size nur topu gibi mağduriyet’ demişim. Yanlış mı söylemişim? Bir insan hakları savunucusuyum. Ben bir barış savunucusuyum. Bana ait olan tweette, ben Ermeni soykırımı yürüyüşünün yapıldığını paylaşıyorum. Yüzlerce eyleme katılmışımdır. Türbanlı öğrencilerin üniversiteye alınmadığı dönemde, bunun da karşısında duran biri olarak söylüyorum bunu. CHP’nin bir programı, tüzüğü vardır. Yıllardır yöneticilik yapmış olan biri olarak program ve tüzüğün ne olduğunu iyi bilirim. Ama bunu bilmem, adı Ermeni soykırımı yürüyüşü olan bir etkinliği paylaşmama engel değildir.”

– ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sloganı: “Bana militarist geliyor. Ben onların ‘Kenan Evren Atatürkçüleri’ gibi, sadece içini boşaltarak kullanıyor olmalarını örgütümün takdirine bırakıyorum. Mustafa Kemal’in kurduğu partide kadın bir il başkanı olduysam burada Atatürk’ün payı var.”

– PKK’ya destek tweetleri iddiası: “Üretilen tweetleri de basın açıklamasında göstereceğim. Ben demişim ki, ‘PKK şanlı bir terör örgütüdür.’ Üretilen bu tweetlerle, parti içinde bir rahatsızlık yaratılmaya çalışılıyor.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla görüştüğünü de ifade eden Kaftancıoğlu, “Genel başkanım her zaman doğru yapılan işleri destekler, arkasında olur” dedi.