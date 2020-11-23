Kaftancıoğlu’nun takipsizlik kararı kaldırıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin fotoğraflanmasıyla ilgili soruşturmada, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancoğlu’na verilen takipsizlik kararı kaldırıldı.

Fotoğraf: DHA

Altun’un İstanbul’un Üsküdar ilçesindeki Kuzguncuk semtinde bulunan evinin fotoğrafını çekmeye çalışmakla suçlanan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş’a ‘özel hayatın gizliliğini ihlal etmek’ten soruşturma başlatılmıştı.

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Kaftancıoğlu’na da ‘suçu ve suçluyu övme, suça azmettirme’ suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

‘Talimatla hareket’ vurgusu

Sulh ceza hakimliği, takipsizliği kaldırdığı kararında, Kaftancıoğlu’nun sosyal medya hesabından Özçağdaş’ın partinin talimatıyla hareket ettiği yönünde paylaşımda bulunduğunu kaydetti.

Özçağdaş’ın, Kaftancıoğlu’nun talimatıyla fotoğrafı çektiğini söylediği belirtilen kararda, Özçağdaş’ın cep telefonunda, Altun’un evinin bahçesine ait bir adet fotoğraf bulunduğu dile getirildi.

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Kararda şöyle dendi: “Canan Kaftancıoğlu hakkında yargılama yapılması için yeterli şüphe ve delillerin bulunması nedeniyle, özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan azmettirici olup olmadığı, diğer suçları işleyip işlemediği hususunda takdir ve değerlendirme yetkili mahkeme tarafından yapılması gerekir.”

Soruşturma dosyasının, yeniden, soruşturma savcılığına gönderilmesine karar verildi.