Kaftancıoğlu’nun mor ceketi

NEVŞİN MENGÜ

CHP İstanbul İl Kongresi’nde 677 delegenin 571’i oy kullandı, 61 delege geçersiz oy kullanırken 444 kişi Canan Kaftancıoğlu’na oy verdi. Canan Kaftancıoğlu bir dönem daha CHP İstanbul il başkanı. Zaten seçime rakipsiz girmişti. Delegenin ne kadarı oy verecek, salonda hava ne olacak o önemliydi.

Cemal Canpolat’ın Kaftancıoğlu’na karşı aday olacağı konuşuluyordu, ancak Canpolat vazgeçti. Canan Kaftancıoğlu delege listesini Canpolat ile beraber hazırladıklarını aralarında bir rekabet olmadığını söyledi. Şu anda İstanbul’da seçimi kazanmış isimler görev başında, muzafferlerin karşısına çıkmak kolay değil.

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Bunun dışında parti yönetiminin tavrı da önemli. Kongre günü hem Kılıçdaroğlu hem İmamoğlu konuşmalarında aynı şeyleri söyledi: “Kişisel hesapları bir kenara bırakın.” CHP Türkiye’nin en eski partisi, içinde farklı eğilimler, gruplar ve güçlü isimler var. Parti yönetimi “Bunları bırakın bizim dediğimizi yapın” diyor.

İl kongrelerinde slogan, ‘Tek Yön İktidar’dı. Yönetimin iddiası bu, CHP’lilere, “Parti içi siyaseti boşverin iktidara yürüyelim” diyor. Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul İl Kongresinde yaptığı konuşmasında da, “Bu cumhuriyeti demokrasi ile taçlandıracağız” dedi. Anlaşılan bu sloganı Kılıçdaroğlu’ndan daha sık duyacağız.

Ne var ki, parti içinde tek adaylarla yapılan kongrelerden rahatsız olanlar var, İzmir il başkanı da tek adaydı, ancak 653 delegeden 253’ünün oyuyla seçildi. Yani delege oy kullanmamış.

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Yönetime muhalif CHP’liler tek adayla gidilen il seçimlerinin demokratik olmaktan çok uzak olduğunu söylüyor. Tüzük değişikliği sonrası örgütlerin aday belirleme yetkilerinin ellerinden alındığını söyleyen CHP’liler partiye merkezi yönetimin hakim olmasından şüpheli.

İstanbul kongresinde de, Prof Dr. Tolga Yarman blok listenin demokrasiye aykırı olduğunu söyledi. Ali Şeker de aynı görüşü savundu. Delegelerden Hilmi Türkmen de, “Parti içinde demokrasiyi yok etmişler. Türkiye’nin kaderini belirleyen bir kongreye tek adayla gitmek demokrasiye gölge düşürmüştür. Burada yarış olmalıdır, yarışın olduğu yerde başarı olur” dedi.

CHP yönetimi ise her kafadan bir ses çıkmasını ne pahasına olursa olsun engelleyeceğiz, yoksa iktidar olamayız görüşünde. Bu arada CHP’liler iktidar kokusu almışlar. Gelecek seçimlerde CHP’nin iktidar olacağına bu kez gerçekten de kesin gözüyle bakan çok.

Peki başka ne vardı Kongre’de; basınla ilgilenen ekip genç CHP’lilerden oluşuyordu. Delege ve üyeler arasında o kadar genç yoktu. Ancak kongre salonunda kadınlar neredeyse çoğunluktaydı. Kadınlar Canan Kaftancıoğlu’nu seviyorlar. Kadın il başkanı kadınları harekete geçirmişe benziyor. Bir kadın üye, “O kazandıkça kendim kazanmış gibi hissediyorum” dedi. Kadın üyeler bir de disiplinliler; Kemal Kılıçdaroğlu konuşurken, boş slogan atanlara, gürültü yapanlara tepki gösteriyorlar.

Şarkı seçimi de dikkat çekiciydi. Kongre öncesinde çadırda, Ezhel’den ‘Olay’ şarkısı çalıyordu. CHP rap trendini kaçırmıyor belli ki. Ekrem İmamoğlu’nun seçim şarkıları arasında da rap vardı. Canan Kaftancıoğlu kürsüye gelirken ise kendisine Pink Floyd’dan, “We don’t need no education” eşlik etti.

Canan Kaftancıoğlu mor deri ceket, jean ve spor ayakkabı tercih etmişti. Kaftancıoğlu’nun tarzı böyle, spor. Kadınlar için topuklu ayakkabı işkence, gerçekten haldır buldur çalışan kadınlar için de tıngır mıngır topukluyla gezinmek gerçekçi değil. Mor da malum feminizmin rengi, Kaftancıoğlu belki de mor rengi bilerek seçmiştir.

Kongre belki daha çok gündeme otururdu, ancak Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu kongreden çıkıp Saadet Partisi’nin düzenlediği Büyük Kudüs Mitingi’ne gidince, gündeme asıl o oturdu.