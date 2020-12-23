Kaftancıoğlu’ndan Türkeş ziyaretine: Acılarda ortaklaşacak her siyaseti yaparım

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP heyetinin Maraş katliamının yıldönümünde yaptığı Seval Türkeş ziyaretini savundu. Alparslan Türkeş’in, kayınpederi Ümit Kaftancıoğlu’na öldürülmesinden iki gün önce “Vatan haini” dediğini söyleyen Kaftancıoğlu “Ben siyaseti, bir daha kimse acıları yaşamasın diye yapıyorum. Bu haliyle kişisel bir rahatsızlık duymuyorum” dedi.

Kaftancıoğlu (Fotoğraf: CHP)

‘Kayınpederime ‘Vatan haini’ demişti’

Kısa Dalga Podcast’te yayınlanan Arka Plan programında Mehveş Evin’e konuk olan Kaftancıoğlu, CHP heyetinin Maraş Katliamı’nın yıldönümünde yaptığı Seval Türkeş ziyareti ile ilgili olarak çıkan ‘önce gitmemeyi düşündüğüne’ ilişkin haberlerin doğru olmadığını belirtti.

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Kaftancıoğlu şunları söyledi: “Benim kayınpederim Ümit Kaftancıoğlu öldürülmeden iki gün önce Alpaslan Türkeş, ‘Aramızda Ümit Kaftancıoğlu gibi vatan hainleri var’ demişti. Ben siyaseti, acıları yarıştırarak değil, acıları ortaklaştırıp barıştırarak, bir daha kimse bunları yaşamasın diye yapıyorum. Dolayısıyla acılar üzerinden ortaklaşılacak her türlü siyaseti yaparım. Bu haliyle kişisel bir rahatsızlık duymuyorum. Ama Alevi vatandaşlarımızın, aslında hepimiz için, Maraş katliamında yaşananların, o travmanın tekrar yaşanmaması gerektiğini, bir sağaltma ihtiyacının olduğunu biliyorum. Öyle bir güne denk gelmesindeki Alevi vatandaşların hassasiyetlerini anlıyorum. Genel başkanımızın da ifade ettiği gibi nefreti körükleyen değil, toplumsal olarak barışacak, uzlaşacak bir siyasi iklim yaratmamız gerektiğini düşünüyorum. Daha önemlisi, mafya bozuntusu tehdit ettiğinde Seval Hanım çıkıp genel başkanımıza desteğini açıkladı. Bu çok kıymetli bir şeydir.”

‘Bilim Kurulu’nu film kuruluna çevirdiler’

Kaftancıoğlu, iktidarın, vatandaşın salgını rahat atlatması yerine kendi varlığıyla ilgilendiği için bu sürecinin sağlıklı biçimde yürütülmediğini savundu.

İl başkanı şöyle konuştu: “Yürütülemedi demiyorum, tercih ve kasıt olduğunu gördüğüm için. Covid-19 ölümleri ile ilgili gerçek rakam, belediye başkanlarımızın ‘bulaşıcı hastalıktan ölüm’ olarak açıkladığının da üzerinde. Bilim Kurulu’nu film kuruluna çevirdiler. Cumhurbaşkanı, Allah aşkına hekim mi? Salgın mı yönetmiş? Tek başına kimse yönetemez. Ben ve İBB Bilim Kurulu, aylar öncesinden İstanbul’da en az iki-üç hafta kapanma lazım, dedik. Göreceksiniz bunu yapmak zorunda kalacaklar.”

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Kaftancıoğlu İBB faaliyetlerinin engellenmesi ile ilgili olarak da şunları söyledi: “AKP’ye oy veren vatandaş, ‘İmamoğlu çalışıyor, engelliyorlar’ diyor. Vatandaş, İmamoğlu’nun yönetim anlayışının şeffaf olduğunu biliyor. İkincisi, kendi yandaşına değil olmayandan kaynağı yaratarak kendisine hizmet etmeye çalıştığını biliyor.”

Kaftancıoğlu anlatıyor podcastinin birinci bölümünü dinlemek için tıklayın