Kaftancıoğlu’ndan Soylu’ya ‘beş kuruşluk’ dava: Çıkabilecek olayların tek sorumlusu

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kendisi hakkında “Şehide de küfretti, polise de, askere de” diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulunacağını ve beş kuruşluk dava açacağını söyledi.

Son günlerde CHP ve HDP’li isimleri sırasıyla hedef alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kaftancıoğlu’na “Şehide de küfretti, polise de, askere de” diyerek çatmıştı.

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Beyoğlu ilçesindeki Şişhane Meydanı’nda konuşan Kaftancıoğlu, “Biz, şehit cenazelerinde siyasi rant peşinde koşanlardan değiliz, kandan beslenerek halkın milli duygularını sömürenlerden değiliz. Bugüne kadar tek bir gencimizin şehit olmaması için mücadele ettim, bundan sonra da edeceğim. Bugüne kadar tek bir anne evladının arkasından ağlamasın diye mücadele ettim, bundan sonra da edeceğim. Bugüne kadar ölümü değil, yaşamayı, yaşatmayı savundum, bundan sonra da bunun mücadelesini edeceğim” dedi.

Kaftancıoğlu, Soylu hakkında suç duyurusunda bulunacağını ve tazminat davası açacağını söyledi: “Yalan ve iftiraları nedeniyle kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağım ve ederi kadar kendisine beş kuruşluk dava açacağım.”

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“Ortaya çıkabilecek olayların tek sorumlusu Süleyman Soylu ve ona imkan veren iktidardır” diyen Kaftancıoğlu, sözlerini tamamlamasının ardından Çağlayan Adliyesi’ne gitti.

Uzun süre adliyede dilekçesini kabul edecek savcı bulamayan Kaftancıoğlu, üç kat dolaşıp dilekçesini verdi.