Kaftancıoğlu’ndan sonra İYİ Parti İstanbul il başkanının da koruma kararı kaldırıldı

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun ‘koruma kararı’ İçişleri Bakanlığı’nca kaldırıldı.

Kavuncu (solda), İmamoğlu ve Kaftancıoğlu. (Fotoğraf: Twitter)

Önceki gün de CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun hakkındaki ‘koruma kararı’nın İçişleri Bakanlığı’nca kaldırıldığı ortaya çıkmıştı.

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İYİ Parti il başkanlığına gelen polis memurlarının koruma kararının kaldırıldığını Kavuncu’ya tebliğ ettiği öğrenildi.

Kararı sosyal medyadan duyuran Kavuncu, şunları ifade etti: “İstanbul Valiliği’ne bağlı İl Koruma Komisyonu’nun şahsım için vermiş olduğu koruma kararı, İçişleri Bakanlığı Merkez Koruma Komisyonu tarafından gerekçe dahi bildirilmeden kaldırıldı. Öncelikle, yaklaşık 10 aydır güvenliğimi sağlayan 2 emniyet mensubumuza teşekkür ediyorum. Alınan bu gerekçesiz karar, devlet kurumları arasındaki çelişkiyi ve belirsizliği her zamanki gibi ortaya koymaktadır. Ancak herkes şundan emin olsun ki; Allah’tan başka korkumuz zaten yoktur, en büyük güvencemiz de milletimizin dualarıdır!”

Kavuncu ve ekibi CHP’li İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyasına destek vermişti.