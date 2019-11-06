Kaftancıoğlu’ndan ‘İmamoğlu kitabı’ yazan Özkan’a: Örgüte saygısızlık edemeyecek

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kampanya direktörü Necati Özkan’ı isim vermeden eleştirdi.

Twitter’daki paylaşımında Özkan’ın hazırladığı ve İmamoğlu’nun belediye başkanlığına giden yolda yaşadıklarının anlatıldığı ‘Kahramanın Yolculuğu: İmamoğlu kampanyasının perde arkası’ başlıklı kitabı eleştiren Kaftancıoğlu şöyle yazdı: “‘Kahramanın hikayesini yazıyorum’ diyerek kahramandan daha çok kendilerini kahramanlaştırmaya çalışan profesyoneller bilsinler ki; yalan, yanlış ve eksik verilerle Genel merkez iradesinin, CHP örgütlerinin ve İstanbul ittifakının emeğine hiç kimse saygısızlık edemeyecektir!”

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Fotoğraf: Twitter

Özkan, Beylikdüzü belediye başkanlığına aday olduğu dönemden itibaren İmamoğlu‘nun seçim kampanyalarının direktörlüğünü üstleniyor.

Özkan’ın kitabı, “İstanbul’da bile çok az bilinen genç bir adamın, tüm Türkiye tarafından tanınarak geniş kitlelerin umudu haline gelmesi, sıfır hatayla hayata geçirilen ilham verici kampanya ve 3 ay arayla yapılan iki seçimden galip çıkmanın tüm öyküsü okuyucuyla paylaşıyor” diye tanıtılmıştı.