Kaftancıoğlu’ndan gönderme: 24 Haziran’da 16 yıllık reklam arasına son vereceğiz

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “24 Haziran akşamı 16 yıllık reklam arasına son vereceğiz” dedi.

Kaftancıoğlu, bugün CHP Kartal İlçe Başkanlığı’nın seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı.

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Kaftancıoğlu, bugün Soma’da ‘301 annenin ağladığını’ belirterek “Ananı da al git” diyen zihniyetin ortadan kalkacağını, hep birlikte Anneler Günü’nün coşkuyla kutlandığı günleri göreceklerini kaydetti.

CHP’li başkan, ‘bir adamın iki dudağının arasından çıkan sözlerin kanun sayıldığı’ günlerin yaşandığını dile getirerek “Biz bu topraklarda, bu memlekette eşitlik, özgürlük, insanca ve hakça yaşam istiyoruz. İnsanların birbirinin gözlerinin içine bakarak birbirini anlayabildiği, herkesin birbirini dinlediği bir memleket istiyoruz. İnsanların birbirinin yüzüne bakmaktan korktuğu, toplumun bu denli ayrıştırıldığı bir ülke istemiyoruz” dedi.

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Kaftancıoğlu, “24 Haziran akşamı 16 yıllık reklam arasına son vereceğiz” diye konuştu.

Eski AKP Balıkesir Milletvekili Tülay Babuşcu, Facebook hesabında Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda tarihteki 16 Türk devletlerinin temsili askerleri fotoğrafını “Osmanlı’nın 90 yıllık reklam arası sona erdi” sözleriyle paylaşmıştı. Babuşçu, daha sonra aday gösterilmemişti.

Kaftancıoğlu’nun sözleri buna gönderme niteliğinde.