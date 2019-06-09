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Yaramazlara biraz batar!

Kaftancıoğlu’ndan Akit tv muhabirine: Mahkemede anlatırsın

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bir sokak röportajı sırasında kendisinin ‘DHKP-C ve PKK elebaşlarıyla fotoğrafı olduğunu’ iddia eden Akit tv muhabirine ‘mahkemede görüşeceklerini’ ifade ederek yanıt verdi.

Fotoğraf: Sözcü

Akit tv muhabiri Mert Armağan, sokak röportajı sırasında MHP’li olduğunu ancak 31 Mart’ta ilk kez CHP’li Ekrem İmamoğlu’na oy verdiğini söyleyen yurttaşa, “Canan Kaftancıoğlu’nu duydunuz mu? Onun geçmişini biliyor musunuz? DHKP-C ve PKK elebaşlarıyla fotoğrafları var” dedi. “Ben Kaftancıoğlu’nu duydum. O dediğin kişileri de tanımam bu seçimde destek verdim sadece” yanıtını alan Armağan, “Bir MHP’li olarak geçmişine nasıl bakmazsınız?” diye sordu. Armağan, ülkenin birçok kurumunun satılmasından, üretim yapılmamasından şikayet eden yurttaşı, “Aslında özelleştirme iyi bir şey değil mi?” diyerek ikna etmeye çalıştı.

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Kaftancıoğlu ise Akit tv muhabirine sosyal medya hesabı üzerinden şöyle seslendi: “İftira tutmuyor en güzel cevabı vatandaş veriyor. Akit tv sözde muhabiri Mert Armağan mahkemede de yalan ve iftiralarını anlatırsın çok yakında.”

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