Kaftancıoğlu’na dokuz aydan 10.5 yıla kadar hapis istemi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin fotoğraflanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında ‘suç işlemeye tahrik’, ‘suçu ve suçluyu övmek’ suçlamalarıyla dava açıldı. Kaftancıoğlu, dokuz aydan 10.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Kaftancıoğlu hakkında hazırlanan iddianamede, Altun’un İstanbul’da, Kuzguncuk’taki evinin fotoğraflanmasında, CHP Üsküdar İl Başkanı Suat Özçağdaş’ı azmettirdiği iddia edildi.

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Hakkında ‘özel hayatın gizliliği ihlal etmek’ suçlamasıyla dava açılan Özçağdaş, ifadesinde il başkanının talimatıyla eylemi gerçekleştirdiğini söylemişti.

Takipsizlik kaldırılmıştı

Kaftancıoğlu hakkında daha önce aynı suçlamayla ilgili takipsizlik kararı verilmişti. Kaftancıoğlu’nun sosyal medya paylaşımları ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmişti. Kararda Kaftancıoğlu’nun özel hayatın gizliliğini azmettirme suçundan delil yetersizliği, diğer suçlardan ise unsur yokluğu nedeniyle kovuşturma yapılmasına olanak bulunmadığı bildirilmişti.

Altun’un avukatının itirazı üzerine İstanbul Anadolu Adliyesi 8. Sulh Ceza Hakimliği, ‘Canan Kaftancıoğlu hakkında yargılama yapılması için yeterli şüphe ve delillerin bulunması nedeniyle özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan azmettirici olup olmadığı, diğer suçları işleyip işlemediği hususunda takdir ve değerlendirme yetkili mahkeme tarafından yapılması gerekir’ gerekçesiyle takipsizlik kararı kaldırılmıştı.

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İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, soruşturma dosyasının yeniden soruşturma savcılığına gönderilmesine karar vermişti.

İddianamede mahkemenin takipsizlik kararını kaldırması nedeniyle kamu davası açılması gerekliliği doğduğu belirtildi.