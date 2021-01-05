CHP’li Kaftancıoğlu’na 10 buçuk yıl hapis istenen iddianame kabul edildi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında İstanbul Anadolu başsavcılığının hazırladığı iddianame kabul edildi.

Fotoğraf: DHA

İddianamede, CHP’li yönetici Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Kuzguncuk’taki evinin fotoğraflanmasında CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş’ı ‘azmettirmek’le suçlanıyor.

Reklam

Kaftancıoğlu’nun ‘suç işlemeye tahrik’ ve ‘suçu ve suçluyu övmek’ suçlarından dokuz aydan 10.5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kaftancıoğlu’nun yargılanmasına Anadolu 13’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde 21 Mayıs’ta başlanacak.

Hakkında ‘özel hayatın gizliliği ihlal etmek’ suçlamasıyla dava açılan Özçağdaş, ifadesinde il başkanının talimatıyla eylemi gerçekleştirdiğini söylemişti.

Reklam

Takipsizlik kaldırılmıştı

Kaftancıoğlu hakkında daha önce aynı suçlamayla ilgili takipsizlik kararı verilmişti. Kaftancıoğlu’nun sosyal medya paylaşımları ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmişti. Kararda Kaftancıoğlu’nun özel hayatın gizliliğini azmettirme suçundan delil yetersizliği, diğer suçlardan ise unsur yokluğu nedeniyle kovuşturma yapılmasına olanak bulunmadığı bildirilmişti.

Altun’un avukatının itirazı üzerine Anadolu 8’inci Sulh Ceza Hakimliği, takipsizlik kararını kaldırmıştı.

Hakimlik, soruşturma dosyasının yeniden soruşturma savcılığına gönderilmesine karar vermişti. Hazırlanan iddianamede mahkemenin takipsizlik kararını kaldırması nedeniyle kamu davası açılması gerekliliği doğduğu belirtilmişti.