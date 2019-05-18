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Yaramazlara biraz batar!

Kaftancıoğlu: Seçim için yeni bir haber akışı sistemi üzerinde çalışıyoruz

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 23 Haziran seçim sonuçlarının kamuoyuna duyurulmasına ilişkin yeni bir haber akışı organizasyonu için çalıştıklarını, ayrıntıları daha sonra açıklayacaklarını söyledi.

Fotoğraf: CHP

Sözcü’den Özlem Gürses’e konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu: “Tıpkı 31 Mart gecesi yaptığımız gibi 23 Haziran gecesi de tüm sandıklardan en doğru ve ıslak imzalı verileri anında alacağız. Şu kadarını söyleyeyim; bu veriyi bir merkezi sistemle, tüm yayıncılara aktarabileceğimiz yeni bir haber akışı organizasyonu için çalışıyoruz. Biraz daha yol alalım, ayrıntılarını da açıklayacağız” dedi.

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Kaftancıoğlu her ihtimal üzerinde tek tek çalıştıklarını, sandık temsilci ve müşahit sayısının neredeyse iki katına çıkacağını vurguladı ve şunları söyledi: “31 Mart’ta her okula bir avukat demiştik, bunu da başardık. 1919 okulda 1919 avukat temsilcimiz vardı. Şimdi diyoruz ki ‘Her sandığa bir avukat’. Yani 31 bin 178 sandık için avukatlarımız olacak. Bunun dışında da sandık temsilcilerimiz ve müşahitlerimizin sayısı neredeyse iki katına çıkacak.”

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