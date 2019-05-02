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Yaramazlara biraz batar!

Kaftancıoğlu: Sandıkta çaldırmadığımız oyları masa başında çaldırmayız

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul seçimleri için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturmalarla ilgili “Sandıkta çaldırmadığım oyları masa başında da çaldırmayız” dedi.

Kaftancıoğlu (Fotoğraf: CHP)

Soruşturmalar Maltepe, Kadıköy ve Ataşehir’de sandıklarda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin suç duyuruları kapsamında başlatılmış, 100’ün üzerinde sandık kurulu başkanı ve üyesi ‘şüpheli‘ sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı.

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İstanbul halkına verdikleri sözü tutacaklarını vurgulayan Kaftancıoğlu, Twitter’dan şu mesajı paylaştı: “İstanbul halkına verdiğimiz sözün gereği; oylarınızı, çocuklarınızın geleceğini sandıkta çaldırmadık, masa başında da çalmalarına izin vermeyeceğiz. ‘Egemenlik kayıtsız şartsız Milletindir’ ve bu anlayışa düşman olanlar ne yaparlarsa yapsınlar kaybetmeye mahkumdur.”

AKP’nin iddiaları üzerine: 100 sandık başkanı şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı

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