Kaftancıoğlu fotomontajla başörtü takılmasına yanıt verdi: Yakışmış :)

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medyada kendisinin fotoğrafını fotomontajla başörtülü hale getiren kişilere ‘başörtülü kadınları aşağıladıkları’ gerekçesiyle tepki gösterdi ve ‘Yakışmış’ dedi.

Fotomontajla şahsımı başörtülü yaparak beni aşağılayacaklarını sananlar başörtülü kadınları aşağılıyorlar aslında. Ve siyasi rant uğruna hiçbir kadını aşağılamaya hakkınız yok.Kadınların özgür iradesiyle karar verecekleri her şekle,her renge saygı duymak zorundasınız.

Yakışmış:) pic.twitter.com/QyQSiMv4uL Reklam

— Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnnnn) June 15, 2019

Kaftancıoğlu Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Fotomontajla şahsımı başörtülü yaparak beni aşağılayacaklarını sananlar başörtülü kadınları aşağılıyorlar aslında. Ve siyasi rant uğruna hiçbir kadını aşağılamaya hakkınız yok.Kadınların özgür iradesiyle karar verecekleri her şekle,her renge saygı duymak zorundasınız.

Yakışmış:)”