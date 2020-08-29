Kaftancıoğlu duyurdu: CHP gençlik kolları üyesinin evinde polis araması

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, ‘sağlık sisteminin çok güçlü’ olduğunu ve endişelenecek bir durum olmadığını söylerken bir diğer üye Prof. Dr. Ateş Kara, vakalarda büyük dalgalanmalar olduğunu ve bunun ‘tedirgin edici’ olduğunu ifade etti.