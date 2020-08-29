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Yaramazlara biraz batar!

Kaftancıoğlu duyurdu: CHP gençlik kolları üyesinin evinde polis araması

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından bir paylaşımı alıntılanan CHP’li yöneticinin evinin arandığını duyurdu.

Fotoğraf: Arşiv

Geçen yıl ‘DHKP/C silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan 13 yıl altı ay hapis cezasına çarptırılan avukat Ebru Timtik, şubatta açlık grevine başlamış, ardından bunu ‘ölüm orucu’na çevirmişti. İstanbul’daki Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gözetimde tutulan Timtik, 27 Ağustos’ta hayatını kaybetmişti.

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CHP Avcılar Gençlik Kolları üyesi Mutlu Yıldırım’ın Timtik hakkındaki bir Twitter paylaşımı, Soylu tarafından eleştirildi.

CHP’li Kaftancıoğlu, bu akşamki Twitter mesajında ise Kaya’nın evine polislerin gittiğini ve arama yapıldığını ifade etti.

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