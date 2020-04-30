Kaftancıoğlu: Covid-19’dan ölen sayısı açıklanandan fazla

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, doktorların Covid-19 tanı kodu olmadığı için ölümleri ‘bulaşıcı hastalık’ olarak kaydettiğini, bu nedenle Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısının sadece İstanbul’da bile açıklanandan fazla olduğunu söyledi.

Fotoğraf: CHP (arşiv)

Twitter hesabından hekimlere güvendiğini belirten Kaftancıoğlu, belediyelere de hekimlerin hazırladığı raporların geldiğini belirtti.

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Kaftancıoğlu belediyelerin ayrıca defin raporu düzenleyemeyeceğini, hekimlerin hazırladıkları ölüm raporu üzerinden tutanakla defin yapıldığını belirterek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da bunu bildiğini, ancak siyaset nedeniyle bunu söylemediğini ifade etti.

Koca, dün şu ifadeleri kullanmıştı: “Ölüm üzerinden siyaset yapılıyor. Her rakamın bir cana karşılık geldiğini unutmayalım. Bu mücadelede bilgi gizlenemez. Bilgi gizleyip tedbir isteyemezsiniz. Ölüm raporlarını hazırlayanlar, gurur kaynağımız hekimlerimizdir. Hekimlerimize güvenmiyor muyuz? Vefat sayıları şeffaftır.”

Örnek olarak 1 Nisan’da hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun ölüm raporunu paylaşan Kaftancıoğlu, “Ölüm raporunda ‘bulaşıcı hastalık’ yazıyor. O gün bakanlığın açıkladığı Türkiye geneli ölüm sayısı 63. 1 Nisan’da İstanbul’da bulaşıcı hastalık tanı koduyla girilmiş Covid-19 ölüm sayısı ise 80″ dedi.

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Ölüm raporlarında ‘bulaşıcı hastalık’ yazanların yüzde 100’ünün Covid-19 olduğunun bilindiğini söyleyen Kaftancıoğlu, “Bu dönemde ölüme sebebiyet veren ikinci bir bulaşıcı hastalık salgını yokken, ayrıca mart başına kadar bir tane bile bu kodla ölüm raporu doldurulmamışken neden şeffaf olunmuyor” diye konuştu.