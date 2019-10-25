Kafeteryasının önündeki kavgayı ayırmak isterken bıçaklanarak hayatını kaybetti

Muğla’nın Fethiye ilçesinde işlettiği kafeteryanın önünde dört kişi arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken kalbinden ve sırtından bıçaklanan Barış Bektaş yaşamını yitirdi.

Fotoğraflar: DHA

Cumhuriyet Mahallesi’nde Dispanser Sokak Bektaş’a ait kafeteryanın önünde dün saat 23:45 sıralarında alkollü olduğu ve çevreyi rahatsız ettiği ileri sürülen Cem O. ile Hasan Hüseyin Ç., Fırat E. ve Serhat K. arasında bıçaklı kavga çıktı.

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Kafeteryasının önünde çıkan kavgayı ayırmak isteyen Bektaş, kalbine ve sırtına aldığı bıçak darbeleriyle yere yığıldı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan kafeterya sahibi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polisin gözaltına aldığı dört şüpheliden biri Bektaş’ı kendisinin bıçakladığını itiraf etti. Soruşturma devam ediyor.