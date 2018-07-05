Kafede aslan ‘sergileyen’ işletmeci: Yalandan hayvanseverliği bırakın

İstanbul’da ‘gerekli izinler’ alınan bir nargile kafenin ‘hayvanat bahçesi’ne çevrildiği belirlendi.

Veteriner hekim Oytun Okan Şenel’in dün Twitter’dan paylaştığı bir videoda nargile kafenin içerisinde cam kafeste bir aslanın bulunduğu görüldü.

Reklam

Sosyal medya kullancılarının tepkisi üzerine konu gündem oldu. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ekipleri de Beykoz’da bulunan ‘mevZOO’ isimli nargile kafeye giderek inceleme yaptı.

İncelemede, nargile kafenin ‘hayvanat bahçesi ve rehabilitasyon merkezi’ olarak ruhsat aldığı belirlendi.

Reklam

Nargile kafede bir yaşında ‘Khalessi’ isimli aslanın yanı sıra papağan, timsah ve at gibi çok sayıda hayvan tutuluyor.

‘Bakımlarını cebimden karşılıyorum’

İşletmenin sahibi ‘Çerkes Cengiz’ lakaplı Cengiz Şıkoğlu, kafenin yasal bir hayvanat bahçesi olduğunu ancak hayvanat bahçesi yanlısı olmadığı için burayı rehabilitasyon merkezi olarak kullandığını söyledi.

“Yani hayvanat bahçesinde, doğada yaşayamayacak, bakımları zor olan hayvanları kendi bütçemle, kendi harcadığım paralarla onları tedavi ettiriyorum” diyen Şıkoğlu, iki senedir kapalı olduklarını, yaptıklarının görülmesi için halka açtıklarını dile getirdi.

‘Yalandan hayvan severliği bırakın’

Şıkoğlu şunları ifade etti: “Bütün dünyada artık aslanlara cam tüneller, cam oyun parkları yapılıyor. Kafesler güvenlik nedeniyle iki-üç kata çıkartıldığı için hayvanları göremiyorsunuz. Bütün kafeslerin kapıları açık. Niye açık? Çünkü kapısını açıp içeriden bir tavşan sevebilirsiniz, hayvanlarla oynayabilirsiniz. Biz hayvanlara ayda 200 bin dolar para harcıyoruz. Hayvanlara derken hayvanların hastalıklarının tedavisi için. Senede 2 buçuk milyon dolar yapar bu neredeyse. Hangi hayvan severler bunları karşılıyor? Yalandan hayvan severliği bırakın. Ama yine kızmıyorum. Bana da deseler ki ‘Cam bir akvaryumda aslan bakıyorlar’ diye, ben de aynı tepkiyi verirdim. Ama böyle bir şey yok. Gelin görün. Bizim aslanımızın Dünya Hayvanat Bahçesi Federasyonu’nun belirlediği bir metrekare var. Etçil hayvanın bulunması gereken metrekare. Onun üç katı büyüklüğünde bizim aslanımızın bir kafesi var zaten, hiçbir sorunumuz yok. Aslanımız daha fazla hareketlensin diye ona camdan bir tünel yaptık. Daha fazla koşsun etsin. Artık bu Avrupa’da çok moda olmaya başladı.”

‘Bizde eyer bile yok’

İşletme sahibi sözlerini şöyle sürdürdü: “Sosyal medyada üç beş tane kendini bilmezin yazdıklarıyla da bu iş olmaz. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayın. İlk önce bir araştırın. Bir şeyi yazarken paylaşırken bakın öğrenin. Devletin kurumları bu konu hakkında ne diyorsa ben onu yaparım. Hayvanat bahçesi ruhsatı almak Türkiye’deki alınması en zor ruhsatlardan biri. Ben bu ruhsatı almışım zaten. Devlet bana ne söylediyse onu yaparak almışım. Mesela bu at da (atı gösteriyor) bize yaralıyken gelmişti. Biz de onu tedavi ettik gördüğünüz gibi. Sonra dedik ki ‘Bizde kalsın’. Çünkü aramızdaki samimiyet çok güzel. Bakarsanız bizde eyer bile yoktur. Hayvanlarla aramızda başka bir diyalog vardır.”

Şıkoğlu, geçen yıl hakkında herhangi bir tutuklama kararı olmamasına rağmen cezaevine gidip gazetecilere fotoğraf vermesiyle gündeme gelmişti. Ayrıca Şıkoğlu, sosyal medya hesaplarından evcil olmayan hayvanlarla çektirdiği fotoğrafları paylaşmasıyla da biliniyor.