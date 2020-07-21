Kafe ve restoranlardaki saat kısıtlaması kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı, Covid-19 önlemleri kapsamında işyerlerine getirilen saat kısıtlamasını kaldırdı.

Fotoğraf: yemek.com

Bakanlık, tüm valiliklere lokanta, restoran, kafe ve kıraathane gibi işyerlerinin çalışma saatlerine ilişkin genelge gönderdi.

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Genelgede, Bilim Kurulu tarafından belirlenen tedbirlere uyulması şartıyla lokanta, restoran, kafe, kafeterya, çorbacı, kokoreççi, çiğ köfteci, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi ve dernek lokali gibi işletmelerin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamaların kaldırıldığı ifade edildi.

İşletmeler artık genel mevzuatları ve ruhsatlarında belirtilen saat aralıklarında faaliyette bulunabilecek.

Söz konusu iş yerlerinin faaliyetlerini geçici süreliğine durdurmuş, 1 Haziran’dan itibaren belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00’ye kadar, daha sonra da 00:00’a kadar uzatmıştı.