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Yaramazlara biraz batar!

Kafelerde maskesiz oturanlara ‘salak’ demişti: Oyuncu Kerem Bürsin özür diledi

Kafelere gidip maskesini çıkaranlara, “Salaksınız” diyen oyuncu Kerem Bürsin özür diledi.

Bürsin mesajında kullandığı ifade için bugün Twitter hesabından bir videoyla özür diledi.

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