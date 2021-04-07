Kafelerde maskesiz oturanlara ‘salak’ demişti: Oyuncu Kerem Bürsin özür diledi

Kafelere gidip maskesini çıkaranlara, “Salaksınız” diyen oyuncu Kerem Bürsin özür diledi.
Bürsin mesajında kullandığı ifade için bugün Twitter hesabından bir videoyla özür diledi.
Yaramazlara biraz batar!
Karar gazetesinin ekonomi yazarı İbrahim Kahveci, ‘ortada çok ciddi bir maliyet baskısı bulunduğunu’ vurgulayarak, “Bu maliyet baskısı raf fiyatlarına yansımak için adeta fırsat kolluyor” diye yazdı.
Yeniçağ gazetesinden Murat Ağırel, üç gün boyunca Kanal İstanbul’un geçeceği bölgede ne kadar arazi satıldığını, kimin ne kadar arazi aldığını yazdı.
Kanal İstanbul’la ilgili Sosyal Etki Değerlendirme (SED) raporunda projeyle ilgili üç riske dikkat çekildi, bölgede ‘mal sahibi profili’nin değiştiğine işaret edildi.
Türkiye, salgındaki en zorlu dönemlerinden birini yaşarken, hem vaka hem de ölüm sayılarında artış devam ediyor. Dünyada ise vaka sayısında ilk beşteyiz.
Geçmiş altı ay içinde tanı konmuş 500 binden fazla hastanın verilerine dayanan bulgulara göre Covid-19 depresyon, demans, psikoz ve inme riskini artıyor.