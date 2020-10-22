Kafası kesilerek öldürülen öğretmene şeref nişanı: ‘İfade özgürlüğünü öğretmeye devam edeceğiz’

Geçtiğimiz hafta, ifade özgürlüğü dersinde Muhammed peygamberin karikatürlerini gösterdiği için kafası kesilerek öldürülen Fransız öğretmen Samuel Paty’e, adına düzenlenen anma töreninde Fransa’nın en yüksek şeref nişanı ‘Légion d’honneur’ verildi. Davaya bakan terör savcısı, yargılanacak yedi kişinin arasında, katile Paty’i gösteren iki öğrencinin de bulunduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sorbonne Üniversitesi’nin ana amfitiyatrosunda düzenlenen özel bir törenle, 47 yaşındaki tarih-coğrafya öğretmeni Samuel Paty ve ailesine ülkenin en büyük onur nişanını verdi.

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Samuel Paty’nin öğrencileri, arkadaşları, akrabaları ve eski Fransa başkanları dahil yaklaşık 400 kişinin katıldığı törende Macron şunları söyledi: ”Paty sessiz bir kahramandı. O aptallığın, yalanların, kafa karışıklığının, en derin özümüzde ne olduğumuza karşı olan nefretin kurbanıydı.”

Daha sonra Paty’nin tabutuna dönerek: ”Özgürlük için, yüzü haline geldiğiniz bu mücadeleye devam edeceğiz, çünkü bunu size borçluyuz. Çünkü Fransa’da efendim, ışıklar sönmeyecek.”

Kimler yargılanıyor?

Fransa’yı şok eden cinayet İslami radikalizme karşı bir baskıya yol açtı. Polis, düzinelerce radikalizm yanlısı olduğu şüphelenilen gruba baskın düzenledi. Paty’nin ölümünden önce, öğretmeni karikatürleri gösterdiği için ‘lanetleyen’ bir cami, Paty’yi hedef gösterdiği gerekçesiyle, altı aylık bir süre için kapatıldı.

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Davayla ilgilenen savcı, teröristlerle potansiyel ilişkilendirme ve terörist suikasta suç ortaklığı yapma suçlamasıyla karşı karşıya kalan yedi kişi arasında, katili öğretmene yönlendirmek için 350 avro (3 bin 200 lira) kabul etmekle suçlanan 14 ve 15 yaşında iki öğrenci bulunduğunu da söyledi.

Katil Abdullah Anzorov’un 18 ve 19 yaşındaki iki arkadaşı da, onu bölgeye götürüp bıçak ve silah almasına yardım ettiğinden şüpheleniliyor. Yerel basında çıkan haberlere göre, Brahim C. olarak tanımlanan okuldaki bir öğrencinin ebeveyni gibi, onlar da ‘terör cinayetine suç ortaklığı yapmakla’ suçlandı.

Savcı, Brahim C.’nin Facebook’ta Paty ve okulu ifşa eden ifadelerde bulunduğu videolar yayınladığını ve Paty’nin kovulmasını talep ettiğini söyledi. Basında çıkan haberlerde Abdelhakim Sefrioui olarak adlandırılan bir başka militan, Facebook ve YouTube’da Paty’yi, organize bir çevrimiçi nefret kampanyasının parçası olarak ‘haydut’ kelimesiyle tanımlayan bir paylaşımda bulunmuş. Sefrioui de terör cinayetine suç ortaklığı yapmakla suçlanıyor.

Davanın savcısı, soruşturmada, iki adamın paylaşımları ile cinayet arasında ‘doğrudan bir nedensellik bağı’ belirlediğini söyledi. Katilin, telefonunda bulunan sözlü notların, bazı sosyal medya paylaşımlarından ‘doğrudan ilham aldığına’ dair kanıt olduğunu belirtti.

Öğretmenlerden destek

Samuel Paty’nin çarpıcı ölümünden sonra Fransa’nın dört bir yanında insanlar yürüyüşler düzenledi, meydanları doldurdu. ‘Je suis Samuel’ (Ben Samuel’im) , ‘Je suis prof’ (Ben öğretmenim) sloganlarının atıldığı ve marşların söylendiği yürüyüşlerde ülke çapındaki öğretmenlerden de, devam eden, büyük destek ve tepki var.

Sinirli ve şaşkın Fransız öğretmenler, öğrencilerinin ‘eleştirel ruhunu’ teşvik etmeye devam edeceklerine söz verdiklerini söylüyor.

Eğitim sendikaları temsilcileri, Samuel Paty’nin ölümünden sonra eğitim bakanı Jean-Michel Blanquer ve başbakan Jean Castex ile bir araya gelmişti.

Ortaokul öğretmenler sendikası başkanı Jean-Remi Girard ise, öğretmenlerin ‘harap olduğunu’ ancak korkmadılarını söyledi. Toplantıdan önce konuşan Girard şunları söyledi:

“21. yüzyılda Fransa’da bir öğretmenin işini yaptığı için sokakta başının kesilebileceğini görmek korkunç bir şey. İfade özgürlüğü hakkında konuşmaya devam edeceğiz. Zor konular varsa, onları öğretmeye devam edeceğiz. Öğrencilerimizin eleştirel ruhunu teşvik etmeye çalışacağız ve herkesin aynı fikirde olmama hakkına sahip olduğunu açıklayacağız.”