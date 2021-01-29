Kafa travması geçiren çocuk yedi saatte hastaneye ulaştı: Ambulans ilerleyemeyince karla mücadele ekipleri çağrıldı

Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı Dedebulak köyünde kafa travması geçiren 12 yaşındaki Muhammed Ay, Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin yedi saat süren çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.
AA’nın Van Büyükşehir Belediyesi’nin açıklamasından aktardığına göre Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı karla mücadele ekipleri, komşu illerden gelen çağrıları da değerlendiriyor.
Dedebulak köyünde yaşayan Muhammed Ay buzlu yolda düşerek kafa travması geçirince yakınları, sağlık ekiplerinden yardım talebinde bulundu.
Van’ın Çaldıran ilçesine hasta götüren Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı 112 ekipleri, çocuğu almak için köye hareket etti.
Ambulansın yoğun kar nedeniyle ilerleyememesi üzerine Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri bölgeye yönlendirildi.
Ekipler, yedi saat süren zorlu çalışmanın ardından sağlık ekiplerinin köye ulaşmasını sağladı.
İlk müdahalesi evinde yapılan Ay, ambulansla Çaldıran Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Sağlık durumu iyi olan Ay’ın yakınları, ekiplere teşekkür etti.