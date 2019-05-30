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Yaramazlara biraz batar!

‘Kafa keseceğim’ diyen Suriyeli mülteci, sınır dışı edilecek

Bursa’da, internetten yayın yapan yerel kanalın muhabirine verdiği röportajda ‘Kafa keseceğim’ dediği gerekçesiyle gözaltına alınan ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra tekrar gözaltına alınan Suriyeli A.A.F., yarın sınır dışı edilecek.

Fotoğraf: DHA

A.A.F. savcılık sorgusunda şu ifadeleri kullanmıştı: ‘‘Arkadaşlarımla sokakta gezerken, adamla kadın kavga ediyordu. Adamın, kadına vurduğu gördüm. Yanlarına giderek, kavgayı ayırdım. Daha sonra o adamla ben kavga etmeye başladım. Çevredekiler kavgayı ayırdı. O sırada elinde kamera ve mikrofon olan kişiler geldi. Ne olduğunu sordu. Ben de ‘Kadına vuruyor. O adamın kafasını keserim’ dedim. Kadına vuran adam için o cümleyi söyledim. Benim sözlerim çarptırıldı. Suçsuzum.”

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Bugün yeniden evinde gözaltına alınan A.A.F., Bursa İl Göç İdaresi’ne teslim edildi. A.A.F., yarın sınır dışı edilecek. 

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