Kadroda 14 futbolcudan az kalırsa maçlar ertelenecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen ve yeniden başlaması kararlaştırılan Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda 2019-2020 sezonunun kalan bölümü için talimat yayımladı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

AA’nın aktardığına göre, talimatta Süper Lig, TFF 1’inci Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda 2019-2020 sezonunun kalan maçlarının seyircisiz oynanacağı ifade edildi.

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Karşılaşmalarda beş oyuncu değişikliğinin yapılabileceği, eleme usulü müsabakalarda uzatma devrelerinin oynanması halinde ise bir futbolcu değişikliğine daha izin verileceği aktarıldı.

Sınır 14 futbolcu

A takım listesinde bulunan futbolculardan test sonuçlarına göre müsabakalarda görev alacak olanların sayısının 14’ün altına inmesi halinde, karşılaşmanın oynatılmayarak TFF tarafından erteleneceği belirtildi.

Futboculara maske

Yedek kulübelerinde bulunan kişilerin aralarında ikişer koltuk boş bırakılacağı aktarılırken, tek kullanımlık uç aracılığı ile ateş ölçümü yapılacağı, ateşi 37.8 derece ve üzerinde olanların stada alınmayacağı kaydedildi.

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Maskesi bulunmayan kişilerin stada giremeyeceği ve oyundan çıkan futbolcuların da maske takmasının zorunlu olduğu belirtildi.