Makedonya maçı dönüşü Slovenya uçağında Milliyet yazarı Bilal Meşe’ye saldıran futbolcu Arda Turan kadro dışı bırakılarak milli takım kampından gönderildi.

Hürriyet’in haberine göre karar Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Asbaşkan Ali Dürüst ve Futbol Direktörü Fatih Terim tarafından alındı.

Turan, Kosova maçının kadrosundan çıkarılıp Slovenya’daki kamptan gönderildi.

TSYD’den kınama

Türkiye Spor Yazarları Derneği de Turan’ı kınadı.

Saldırının kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada özetle şöyle dendi: “Bu saldırının milli takımımızın kaptanı tarafından gerçekleştirilmiş olması olayın vahametini katlayarak artırmaktadır. Bu saldırıyı, tüm üyelerimize ve Türk basınına yapılmış kabul ediyor ve şiddetle kınıyoruz” dendi.