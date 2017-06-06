Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Kadro dışı: Gazeteciye saldıran Arda Turan milli takım kampından gönderildi 


 

Makedonya maçı dönüşü Slovenya uçağında Milliyet yazarı Bilal Meşe’ye saldıran futbolcu Arda Turan kadro dışı bırakılarak milli takım kampından gönderildi.

Fotoğraf: Reuters

Hürriyet’in haberine göre karar Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Asbaşkan Ali Dürüst ve Futbol Direktörü Fatih Terim tarafından alındı.

Turan, Kosova maçının kadrosundan çıkarılıp Slovenya’daki kamptan gönderildi.

TSYD’den kınama

Türkiye Spor Yazarları Derneği de Turan’ı kınadı.

Saldırının kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada özetle şöyle dendi: “Bu saldırının milli takımımızın kaptanı tarafından gerçekleştirilmiş olması olayın vahametini katlayarak artırmaktadır. Bu saldırıyı, tüm üyelerimize ve Türk basınına yapılmış kabul ediyor ve şiddetle kınıyoruz” dendi.

‘Asıl sorumlu Arda değil’ diyen Demirkol, ‘tatlıya bağlamak’ isteyen gazetecileri suçladı: Gidin cami imamı olun

Kendine hak gördü: Futbolcu Arda Turan, Milliyet yazarı Bilal Meşe’ye saldırıp küfretti

Gazeteci Bilal Meşe, ‘ilklerin adamı’ Arda’nın saldırısını anlattı: Şaka sandım

 

 

SON HABERLER

‘Tamamen duygusal’: Diyalog çağrısı yapan Türkiye’ye Katar’ın yatırımı çok

  Körfez ülkelerinin ulaşım, ekonomi ve diplomasi ablukasına aldığı Katar’la krizin aşılması için taraflara diyalog çağrısı yapan Türkiye, doğalgaz zengini Arap ülkesiyle birçok alanda yakın işbirliği içinde. Dün patlak veren krizde, özellikle dış politikada Katar’la politikaları benzeşen Türkiye’nin Körfez bloku karşısında nasıl bir tutum alacağı merak konusuydu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın liderlerle telefon trafiği yapması, Türkiye’nin iki müttefiği […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...