Kadro büyüyor: Erdoğan’ın ekonomi ekibinin yeni üyesi Yeni Şafak yazarı Hatice Karahan

Yeni Şafak yazarı Doç. Dr. Hatice Karahan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ekonomiden sorumlu başdanışmanı oldu.

Karahan, Yiğit Bulut ve Cemil Ertem’le birlikte Erdoğan’ın ekonomi ekibinde yer alacak.

Reklam

Karahan’ın biyografisi şöyle: “Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Ardından Boğaziçi Üniversitesi’nde İktisat yüksek lisans eğitimini tamamlayarak doktora çalışmalarını yapmak üzere ABD’ye gitti. 2006 yılında Ekonomi doktorasını tamamladığı Syracuse University’de ekonomi dersleri vermenin yanı sıra, Center for Policy Research bünyesinde araştırmacı olarak çalıştı. Türkiye’ye döndükten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde ders verdi. TÜBİTAK’ta danışmanlık görevi üstlendi. 2014 yılında makroekonomi alanında doçentlik unvanı almaya hak kazandı.”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) gibi kuruluşlarda ekonomi danışmanlığı yapan Erdoğan’ın yeni danışmanı, 2015 yılından beri İstanbul Medipol Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü’nün başkanlığını yapıyor.

Yeni Şafak gazetesinde ekonomi yazıları yazan Karahan, aynı zamanda TVNET’te yayınlanan Makroskop programının da yorumcusu.