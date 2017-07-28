Kadri Gürsel’in 10 yaşındaki oğlundan mektup: Tabii ki bu konuda isyankarım!

Cumhuriyet gazetesiyle ilgili soruşturmada tutuklanan gazeteci Kadri Gürsel’in 10 yaşındaki oğlu Erdem Ongun Gürsel, babasına mektup yazdı.

Sen tutuklanıncaya kadar Silivri diye bir yer tanımıyordum

Erdem’in babasına yazdığı ve Cumhuriyet’te yayınlanan mektubu şöyle:

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“Canım babacığım,

Seni bu süreçte çok özledim. Sen tutuklanıncaya kadar Silivri diye bir yer tanımıyordum. Ancak şu anda hayatımın büyük bir kısmı Silivri’de. Dokuz aydır ne yapıp ne edeceğimi çok bilemesem de seni çok özledim. Koskoca bir ülke senin çıkmanı bekliyor. Her ne kadar bazıları buna engel olmak istese de. Ama önemli olan bizim, ailemizin seni beklemesi. Her ne kadar senin Silivri’de tutsak kalmana karşı olsam da bu arada bu nedenle birçok yer gezdim ve öğrendim. Bu süreçte seni sadece dört kere görebildim. Ben tabii ki bu konuda isyankarım! Hayatımın en kötü dokuz ayında, bazı kişiler hariç, çevremizdekiler hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı. Duruşma gününde senin özgür olmanı herkes dört gözle bekliyor. Görüşmek üzere…

Seni çok seven oğlun”

265 gündür tutuklu

Silivri Cezaevi’nde 265 gündür tutuklu bulunan Gürsel’in iddianamede, ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme’ suçlamasıyla 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyor. Gürsel, kendisini arayan kişiler yüzünden ‘FETÖ’ irtibatı kurmakla suçlanıyor.

24 Temmuz’da ilk kez mahkemeye çıkan Gürsel, hakkındaki iddiaların tümünün asılsız olduğunu belirttiği savunmasında, “Cumhuriyet’e karşı operasyon, benim de tutuklanarak yazamaz ve konuşamaz, velhasıl gazetecilik yapamaz hale getirilmem için bir fırsat olarak kullanıldı ve bu, birilerinin aklına son anda geldi” demişti.