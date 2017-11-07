Kadri Gürsel’den ‘toplu görsel’e tepki: ‘Bavulcu’ ile aynı nedenden yatmadım

Cumhuriyet davasından yaklaşık 11 ay tutuklu kalan gazeteci Kadri Gürsel, ‘tutuklu gazeteciler’le ilgili hazırlanan bir fotoğraf kolajına eski Taraf gazetesi muhabiri Mehmet Baransu’yla birlikte konulmasına tepki gösterdi.

Gürsel, Cumhuriyet gazetesinin dört çalışanıyla birlikte ‘terör örgütü’ bağlantılı suçlamalarla tutuklu yargılandığı davanın 25 Eylül’deki duruşmasında tahliye edilmişti.

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Kadri Gürsel bugünkü yazısına “Twitter hesabını Cemaatçilerin yönettiği hemen ilk bakışta anlaşılıyor. Bu hesaptan 4 Kasım’da gönderilen tweet’e bir görsel iliştirilmiş” diye başladı.

Gürsel 15 kişinin yer aldığı kolajdakileri şöyle tarif etti: “Bunlardan 11’i daha önce Cemaat’in gazetelerinde yıllarca yazmış, televizyonlarında program yapmış, kimisi de bu mecraları yönetmiş. Aralarında eskiden savcı olup sonradan köşe yazarına dönüşen de var. 12’nci kişi, Ergenekon ve Balyoz operasyonlarının icrası için özel olarak kurulan gazetenin ‘Bavulcu‘ namlı tetikçisi.

Fotoğraflar beşerden üç sıra halinde, alt alta. ‘Bavulcu’nunki (Balyoz belgelerini Bavul içinde Taraf gazetesine götüren Mehmet Baransu) orta sıranın sonunda. İlk iki sıradakilerin bugün hepsi mahpus. Alt sıradaki beş kişiden dördünün ismini zikredeceğim.

Sıranın sonundaki beşinci kişiden başlıyorum: Ahmet Şık. Dördüncü kişi Cumhuriyet’in Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu. Üçüncü suret bendenize ait.

İkinci sıradaki de ‘FETÖ’nün medya yapılanması’ davasında 14 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen gazeteci Murat Aksoy.”

Gerçekten mi?

Gürsel, tweet’te, “@KadriGursel & @murataksoy içerideyken bu görsel hazırlanmıştı. Sevin ya da sevmeyin, biliyorsunuz aynı nedenden dolayı cezaevindeler” yazdığına dikkat çekerek, “Gerçekten mi? Aynı nedenden dolayı mı cezaevindeydik?” diye sordu.

Cumhuriyet yazarı, “Şebeke mensupları, gazeteciliği bir cemaatin kriminal operasyonlarına alet etmiş olsalar da bu kişiler adil yargılanma hakkından mahrum bırakılamaz” notunu düştükten sonra şöyle devam etti:

“‘Bavulcu’ gibilerle aynı nedenden dolayı cezaevinde olduğumuz şeklindeki propaganda yalanına gelince…

Ben kendi adıma konuşacağım: Bağımsız, eleştirel ve sorgulayıcı bir gazeteci olarak kalmakta ısrar etmem nedeniyle tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne konuldum.

Benim tutuklanma nedenim ile Balyoz kumpasının medya operatörü ‘Bavulcu’nunki arasında herhangi bir ayniyet yoktur ve oluşturulamaz. Ben gazeteciyim, ‘Bavulcu’ ise değil.

Peki, bu Cemaat hesabı, benim ve şu an Silivri’de tutuklu olan iki arkadaşımız, Murat Sabuncu ve Ahmet Şık’ın fotoğraflarını hangi durumu suiistimal ederek söz konusu görselin içine yerleştirip tweet’leyebiliyor?”