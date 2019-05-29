Cumhuriyet davasında 11 ay tutuklu kalan ve hapiste kaldığı süre ceza süresini karşılamasına rağmen bugün tekrar hapse gönderilen gazeteci Kadri Gürsel tahliye edildi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

26 Eylül’de tahliye edilen Kadri Gürsel’in tutukluluğu için Anayasa Mahkemesi 2 Mayıs’ta ‘hak ihlali’ kararı vermişti. Buna rağmen Gürsel’in 20 Mayıs’ta 10 gün içinde infaz için savcılığa gitmesi yönünde tebligat aldığı ortaya çıkmıştı.

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Hakimlik talebin kabulüne karar verdi

Bakırköy İnfaz Hakimliği kararında, Metris 1 Nolu T Tipi Ceze İnfaz Kurumu Müdürlüğü aracılığı ile dilekçe gönderen hükümlü Kadri Gürsel’in kalan cezasını denetimli serbestlik tedbiri altında geçirme isteminde bulunduğunu belirtti.

İnfaz Hakimliği de kararında şunları söyledi: “Kadri Gürsel’in 5275 sayılı yasanın 105/A maddesinden yararlanabileceği sabit olmakla güvenlik gerekçesi dikkate alınarak kapalı ceza infaz kurumunda kendi iradesi dışındaki bir nedenle kalmakta olduğunun kabulünün gerektiği, koşullu salıverilme tarihinin 15 Mayıs 2020 olduğu, ceza infaz kurumunda iyi halli bir hükümlü olup, herhangi bir disiplin cezasının bulunmadığı bildirildiğinden ve yine yasanın getirmiş olduğu ana unsurlardan olan kendi iradesi dışında bir nedenle ceza infaz kurumunda bulunma koşulunun da gerçekleştiği anlaşılmakla yönetmeliğin açık ceza infaz kurumuna ayrılamayacak gruplar arasında saydığı bir suçtan dolayı hükümlü olmadığı görülmekle talebin kabulüne karar vermek gerekmiştir.”

Kadri Gürsel de saat 20:30’da tahliye edildiğini Twitter’dan duyurdu. Gürsel, tahliyesi için çalışan avukatlara ve cezaevi personeline teşekkür etti.

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