Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kadri Gürsel: Sorunların nedeni, bizatihi iktidar

Asıl sorunlar ülkenin içinden kaynaklanıyor. Bunlar içeride ve dışarıda olumsuz sonuçlar üretiyor. Sonra iktidar ancak bu sonuçları idare etmeye çabalıyor. Elinden sadece bu geliyor çünkü sorunların nedeni, bizatihi kendisi. Yönetim anlayışı, siyasi kültürü, ideolojisi…

Bu Türkiye’nin krizi yapısaldır.

Reklam

Kökeninde bir rejim ve devlet krizi vardır. Tam teşekküllüdür.

Türkiye’nin bir beka problemi varsa işte budur; kendi iç krizidir.

Reklam

İç ve dış politika ayrımı yapılamaz olsa bile, iç ve dış krizlerimiz arasında ayrımı doğru yapmak gerekiyor. ABD ile olan krizin Türkiye’nin kendi tam teşekküllü krizine fevkalade kötü etkileri oluyor, olabilir. Ama en kötüsü, kendi krizimizi Trump’ın arkasına gizlemeye çalışmaktır.

Kadri Gürsel’in yazısı


SON HABERLER

‘Booking’i kapatan hakim: Bu kararım yüzünden sürgün edildim

İstanbul Ticaret Mahkemesi’nden alınıp İstanbul Anadolu iş Mahkemesi’ne görevlendirilen hakim Keskin Karakurt, Hollanda menşeili online rezervasyon portalı booking.com’un Türkiye’deki faaliyetlerine tedbiren durdurma kararı vermesi nedeniyle sürgün edildiğini öne sürdü.

Albayrak yatırımcılarla telekonferansta: Yapısal reformlar önceliğimiz

  Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yatırımcılarla yaptığı telekonferansta, “Mali sıkılaşmayı sağlayacağız, yapısal reformlar önceliğimiz” dedi. Albayrak, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünya genelinden 6 bini aşkın yatırımcının katıldığı telekonferansta Türkiye’nin yeni ekonomik modelini anlattıktan sonra yatırımcıların sorularını yanıtlayacak. Albayrak’ın yabancı yatırımcılara şu mesajları verdiği bildirildi: “Yeni makro ihtiyati tedbirler, sıkı makro ve […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...