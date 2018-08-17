Kadri Gürsel: Sorunların nedeni, bizatihi iktidar

Asıl sorunlar ülkenin içinden kaynaklanıyor. Bunlar içeride ve dışarıda olumsuz sonuçlar üretiyor. Sonra iktidar ancak bu sonuçları idare etmeye çabalıyor. Elinden sadece bu geliyor çünkü sorunların nedeni, bizatihi kendisi. Yönetim anlayışı, siyasi kültürü, ideolojisi…

Bu Türkiye’nin krizi yapısaldır.

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Kökeninde bir rejim ve devlet krizi vardır. Tam teşekküllüdür.

Türkiye’nin bir beka problemi varsa işte budur; kendi iç krizidir.

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İç ve dış politika ayrımı yapılamaz olsa bile, iç ve dış krizlerimiz arasında ayrımı doğru yapmak gerekiyor. ABD ile olan krizin Türkiye’nin kendi tam teşekküllü krizine fevkalade kötü etkileri oluyor, olabilir. Ama en kötüsü, kendi krizimizi Trump’ın arkasına gizlemeye çalışmaktır.

Kadri Gürsel’in yazısı