Kadri Gürsel: Mehter marşıyla gelip İzmir Marşı’yla gitmek

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Lider ve partisi nihayet ‘Atatürk’ dedi diye Atatürkçü olmuyor.

İktidarın Atatürk manevraları üç durumu işaret ediyor.

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Birincisi, AKP’nin muhafazakâr ve fakat kendisini bir biçimde Atatürkçü olarak da tanımlayan, Atatürk’e yapılan saldırılara tepkili ve Meral Akşener’in Cumhuriyet değerleriyle barışık olduğunu söyleyen İYİ Parti’sine gidebilecek bir seçmen kesimini elde tutma çabasıdır.

İkincisi ki bu esaslı ve tarihsel niteliktedir; iktidarın ideolojik ve moral bakımdan bitip tükenmiş olmasıyla ilgilidir. Ana akım İslamcılığın mirasını temsil edenler, kuruluşundan beri tahkir ve istihfaf ederek savaştıkları bir sembole şimdi siyasi selametleri için ellerini uzatıyorlar.

Üçüncüsü, bir değerler bütünü olarak Atatürk’ün manevi şahsiyetine dokunurlarken onun önem ve anlamının içini boşaltmak niyetindeler. Çünkü bunu, bildiklerini okumaya devam ederken yapıyorlar, özellikle de eğitimde… Sathi ve demagojikler.

Kadri Gürsel’in yazısı