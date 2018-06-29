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Yaramazlara biraz batar!

Kadri Gürsel: İşte MHP’yi yüzde 11’e çıkaran bu milliyetçi muhafazakar ‘münafıklar’dır

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk turda yüzde 52-53 civarında oy alacağını büyük bir başarıyla öngörebilen bazı şirketler, bu oyun yüzde 10’unun MHP’den geleceğini tahmin edemediler. Öngöremedikleri için de MHP “sürpriz parti” olarak nitelendirildi.

Halbuki seçimlerin “sürpriz faktörü” bir siyasi parti değil, bir grup seçmendir.

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24 Haziran’da gördük ki kararsızların önemli bir bölümü MHP’ye gitmiş ve bu partinin oyu “durduğu yerde” yüzde 11’e yükselmiş.

Peki, kimlermiş son anda MHP’ye yönelen bu kararsızlar? Hafızamızı yoklayalım…

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Ne demişti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Mayıs’ta Kayseri’de konuşurken? “Birileri bir fitne fesat kaynatıyor. Bu ne biliyor musunuz? ‘Oyumu Cumhurbaşkanı’na vereceğim ama parlamentoda AK Parti’ye vermeyeceğim.’ Böyle bir şey olabilir mi? Bu oyun, bu tezgâh… Kimlerin olduğunu anlıyorsunuz. İnşallah bu münafıklar çetesini 24 Haziran’da hep birlikte yere gömeceğiz.”

İşte MHP’yi yüzde 11’e çıkaran bu milliyetçi muhafazakâr “münafıklar”dır.

Kadri Gürsel’in yazısı


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