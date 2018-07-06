Kadri Gürsel: İnce ile röportaja CHP’nin içi karşısın diye izin verilmiş olabilir

Gazetecilik kaygısı olmadan yapılmış birinci sayfa mizanpajları siyasi gündemlerin aynasıdır. İktidar mevkutelerinin birinci sayfaları da iktidarın gündemini, duygu ve düşünce halini anlatıyor.

Evet, iktidarın gazeteleri, televizyonları ve internet siteleri, hep birlikte dezenformasyon yapıyorlar. Gerçek sahipleri, medya endüstrisinin tamamını kontrol ettiğinden halk ve özellikle de iktidarın seçmeni, ya olan bitenden habersiz, ya da olanı yanlış biliyor.

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Muhalefetin mitinglerle, halka erişimi sınırlı sosyal medyayla diğer seçmen gruplarına ulaşma imkânı yoktur.

Bugün bir iktidar gazetesinin Muharrem İnce’yle röportaj yapmasına tek nedenle izin verilmiş olabilir: Muharrem İnce gündemde kalsın ve seçim sonrasında CHP’nin içi daha da karışsın diye… İktidarın şimdi işine geldiği içindir, demokrasi olduğundan değil.

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Kaliteli televizyon yayıncılığına düzenli erişimi olmayan bir muhalefet, bundan sonraki ilk seçimlerde, enflasyona ve ekonomik krize iktidarın neden olduğunu iktidarın seçmenine anlatamayacaktır. Liderlik, Kartacalı komutanın dediği gibi bir yol bulmayı ya da bir yol açmayı gerektirir. Yoksa, sıkışılan yerde particilik yapıp iktidarın meşruiyet sağlayıcısı olmaya devam edilecektir.

Kadri Gürsel’in yazısı