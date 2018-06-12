Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kadri Gürsel: İnce bu söylemiyle Erdoğan’ı AKP tabanından ayrıştırmayı deniyor

 

Bu söylemle Muharrem İnce, yıllar önce üzerine basarak yükseldiği zeminden Erdoğan’ı indiriyor. “Türkiye’nin zencisi, garibanların adayı, manşetlere karşı savaşanı, yenilikçisi benim” diyerek Erdoğan’ı ahlaki, siyasi ve sosyal olarak şimdi kendisinin durduğu bu yerin tam da karşı kutbuna yerleştiriyor ama kutuplaştırmıyor.

İşin sırrı da bu.

Reklam

İnce’nin söylemi kutuplaştırıcı değil.

İnce bu söylemiyle Erdoğan’ı AKP tabanından ayrıştırmayı deniyor. Kendisini ise Erdoğan’ın tabanıyla karşıtlaştırmıyor. Tam tersine Erdoğan’ın yoksul seçmeniyle kendisi arasında özdeşlikler oluşturuyor.

Kadri Gürsel’in yazısı


SON HABERLER

Türk-Amerikan ilişkileri seçimleri etkiler mi?

Türk-Amerikan ilişkilerinde neler oluyor? Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu ile ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo ile Menbiç konusunda varılan anlaşma Türkiye’nin taleplerini karşılıyor mu?

Baş başa 41 dakika: Kore’de 66 yıl sonra tarihi zirve

Kore Yarımadası’nı nükleer silahlardan arındırmak ve ABD’nin ana karasını vurabilecek nükleer silahların üretimini durdurma görüşmelerini başlatmak üzere ABD Başkanı Donald Trump ve  Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile Singapur’da bir araya geldi. 

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...