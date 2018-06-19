Kadri Gürsel: Hedef büyük olunca çaresizlik de büyük oluyor

24Haziran baskın seçimlerine şurada 5 gün kaldı. İktidarın şapkadan bir şey çıkarmasını bekliyoruz hâlâ. Neyse artık o şey, düne kadar çıkmadı, çıkarılamadı.

Önceki gün Yenikapı’da Tansu Çiller çıktı gerçi. Ama Tansu Çiller merakla beklenen o şey değildi, olamazdı.

Çiller’i önceki gün Yenikapı’daki mitinge davet edenler, cumhurbaşkanı seçiminde Meral Akşener’e kaptırdıkları görülen stratejik önemdeki 3-4 puan oyu bu marifetle geri alabileceklerini mi sanıyorlardı?

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“Eski Türkiye”nin hemen bütün musibetlerinin vücuda bürünmüş hali olan bir siyasi mevtayı, 21 yıl önce onun yanında içişleri bakanlığı yapmış Akşener’i aşağıya çekmek için kullandılar. Bugün hiç de hayırla yad edilmeyen bir Çiller’in himmetine muhtaç halde olduklarını göstererek zararın büyüğünü aslında kendilerine verdiler.

Hedef büyük olunca çaresizlik de büyük oluyor. Hedefleri, Meclis’te çoğunluğu ve cumhurbaşkanlığını 24 Haziran’da almak ve bütün işi bir günde bitirmek. Lakin kendileri de bunun kolay olmadığını görüyor ve kapalı kapılar ardında, “İş çantada keklik değil, onu da söyleyeyim” diyerek gerçeği itiraf ediyorlar.

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Son iki hafta içinde AKP ve CHP oylarında bir-iki puanlık bir artış gözlemlenirken diğer partilerin oylarında ise birer puanlık düşüşler ölçülüyor.

Bu hareketler iktidar için yeterli değil.

Kadri Gürsel’in yazısı