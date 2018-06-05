Kadri Gürsel: Erdoğan yanlış yaptı

Erdoğan’ın pozitif kampanyası tek boyutlu ve yüzü geçmişe dönük. Altyapı yatırımlarını anlatarak seçmeninden kendisini iktidarda tutmasını istiyor. Köprüler, bölünmüş yollar, hızlı tren, havaalanları, şehir hastaneleri… Geleceğe dair başlıca önerisi ise yine bir altyapı projesi olan “Kanal İstanbul”…

Negatif kampanyası ise Kılıçdaroğlu ağırlıklı (…) İnce’yi de Kılıçdaroğlu üzerinden vurmaya çalışıyor. “Bay Kemal ne ki onun adayı ne olsun” diyor.

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Erdoğan, negatif kampanyasında sürekli “Bay Kemal” demekten vazgeçemiyor, çünkü siyasal iletişimindeki stratejik yığınağını “CHP karşıtı kutuplaşma” üzerine yaptı. Muharrem İnce ise bambaşka bir yoldan yürüyerek bu yığınağı etkisizleştirdi.

Erdoğan yanlış yaptı. Yanlış strateji, yanlışların en büyüğüdür.

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Şimdi Erdoğan’ın siyasal iletişimi dümeni kilitlenmiş bir gemiye benziyor.

Bakalım bu gemi böyle nereye gidecek?

Kadri Gürsel’in yazısı