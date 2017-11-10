Kadri Gürsel: Durun gitmeyin, daha yaşanacak çok şey var

Ülkenin nice zorlukla yetiştirdiği donanımlı gençlerin çalışmak ve yerleşmek için yurtdışına artan sayıda göçtükleri, artık sıradan haber konusu. Gidenlere, çevremdeki orta yaş kuşağından insanların da eklendiğini duyunca üzüntüm artıyor.

Gitmeyi düşünen insanlarımızın kaygılarını ben de paylaşıyorum.

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Ama durun bir dakika.

(…) size “Durun gitmeyin, daha yaşanacak çok şey var bu ülkede” derim.

Asıl siz giderseniz kehanetiniz kendi kendini gerçekleştirir ve işte o zaman bu ülke hakikaten yaşanmaz bir yer olur.

Kadri Gürsel’in yazısı