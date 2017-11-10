Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Kadri Gürsel: Durun gitmeyin, daha yaşanacak çok şey var

Share1
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 1

 

Ülkenin nice zorlukla yetiştirdiği donanımlı gençlerin çalışmak ve yerleşmek için yurtdışına artan sayıda göçtükleri, artık sıradan haber konusu. Gidenlere, çevremdeki orta yaş kuşağından insanların da eklendiğini duyunca üzüntüm artıyor.

Gitmeyi düşünen insanlarımızın kaygılarını ben de paylaşıyorum.

Reklam

Ama durun bir dakika.

(…) size “Durun gitmeyin, daha yaşanacak çok şey var bu ülkede” derim.

Asıl siz giderseniz kehanetiniz kendi kendini gerçekleştirir ve işte o zaman bu ülke hakikaten yaşanmaz bir yer olur.

Kadri Gürsel’in yazısı

 

Share1
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 1

SON HABERLER

Gezegenin geçmişi: 145 milyon yıllık memeli fosilleri bulundu

Memelilerin bilinen en eski atalarının 145 milyon yıllık fosilleri, Britanya’da bulundu. BBC’nin haberine göre, Dorset kıyılarında, nesli tükenmiş fare benzeri yaratıklara ait dişler keşfedildi. Örnekleri belirleyen bilim insanları, insanlığa yol açan çizgiye ait memelilerin tartışmasız en eski fosilleri olduklarını söyledi. Fosiller, 145 milyon yıl öncesine dayanıyor. Portsmouth Üniversitesi’nden Dr. Steve Sweetman, Jurassic kıyılardan, en eski atalarımızdan […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...