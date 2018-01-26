Kadri Gürsel: Bu ‘gerçek-sonrası’ aslında ‘faşizmöncesi’dir

Gazeteciliğin öldürülmesine seyirci kaldığınızda, gerçekdışına, yani yalana inanmayı da peşinen kabul etmiş olursunuz. Sonuç, aklın terk edilmesidir.

Akıl terk edilince onun yerini körü körüne inanç alır. Bazıları için, belki de çoğunluk için somut kanıtlarla desteklenmiş bir olguyu anlamanın gereği kalmaz. Gazetecilik körü körüne inanca karşı aklı savunan mesleğin adıdır.

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İktidar gerçek gazeteciliğe bu nedenle düşmandır.

İktidar yalanları gerçeğin üzerini örtünce, bazıları yalana “yalan” dememeyi tercih edip, “gerçek sonrası” diye hilkat garibesi bir kavram kullanır oldu.

Bu “gerçek-sonrası” aslında “faşizmöncesi” dir.

Kadri Gürsel’in yazısı