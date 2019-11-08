Kadirova’nın cesedindeki ikinci delik: ‘Yüksek ihtimalle ilk yardım için açıldı’

AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’ın evinde ölü bulunan Nadira Kadirova’nın vücudunda bulunan ikinci deliğin, bir kurşun deliği olmayabileceği bildirildi.

Kadirova

23 yaşındaki Özbekistan vatandaşı Nadira Kadirova, Ünal’ın evinde ölü bulunmuştu. Ankara Emniyet Müdürlüğü, kadının, Ünal’ın silahıyla intihar ettiğini açıklamış, Kadirova’nın yakın bir arkadaşı ise genç kadının kendisine Ünal’ın tacizine uğradığını ve kendini öldürmeyi düşündüğünü anlattığını belirtmişti.

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İkinci delik

DW Türkçe’den Tunca Öğreten’in haberine göre, Kadirova’nın morgda çekilen fotoğraflarında, kadının kalp hizasında bir kurşun deliği görülüyor. Kadirova’nın vücudundaki bir diğer delik ise sol koltuk altında, kaburgasının dirsek hizasında bulunuyor.

Kıyafetlerin üzerinde yapılan incelemede, kalp hizasındaki kurşunun giriş yerinde silah artıkları bulunduğu belirtiliyor. İkinci delik için ise bir silah artığından bahsedilmiyor.

‘İlk yardım için olabilir’

Adli tıp uzmanı Şebnem Korur Fincancı, silah artığının yakın mesafeden atış yapıldığını gösterdiğini söyledi. Fincancı, ikinci deliğin de bir kurşuna ait olabileceğini, bunun da atışın uzaktan yapılmış olma ihtimalini gösterdiğini aktardı.

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Fincancı, fotoğrafları incelemesinin ardından yaptığı ikinci yorumda, fotoğrafların net bir kanıya varmaya yeterli olmadığını, dirsek bölümündeki kanların bir kurşun yarası olma ihtimalini güçlendirdiğini aktarıyor. Ancak adli tıp uzmanı, deliğin ilk yardım ekibi tarafından Kadirova’yı hayata döndürmek için açılmış olabileceğine de dikkat çekti.

Kadirova’nın ‘ölü muayene tutanağı’nın ikinci sayfasında ise şu bilgi yer aldı: “21:15 sularında 112 tarafından CPR uygulanarak getirildiği, kalp damar cerrahisi ekibinin girişimi, göğüs tüpü uygulamasına rağmen döndürülemediği…”

Fincancı, koltuk altından açılan delikten, drenajın göğüs boşluğuna gönderilmesi yöntemiyle yapılan ilk yardım müdahalesinin ikinci deliğin nedeni olup olmadığına dair de “Yüksek ihtimalle” dedi.

İkinci delik iddiasını, ilk defa Kadirova’nın naaşını yıkayan kadınlar dile getirmişti.

‘İntihar için yeterli bulgu yok’

Kadirova ailesinin avukatı Birol Öztürk, genç kadının kesin ölüm sebebinin ancak kapsamlı Adli Tıp raporu sonrasında anlaşılabileceğini ifade etti.

Olayın sonuna kadar takipçisi olacağını belirten Öztürk, Kadirova’nın ölüm sebebinin intihar olduğunu söylemek için henüz çok erken olduğunu, elde hâlâ yeterli bulgu olmadığını dile getirdi.

Sevgilisi: Neden intihar etsin ki?

Kadirova’yla birlikte Ünal’ın evinde çalışan diğer bakıcı Khilola (Hilal) Onarboeva, olayın yaşandığı gece ifadesinin alınmadığını ancak daha sonra çalışma ve oturma izni olmadığı gerekçesiyle sokakta gözaltına alındığı sırada ifadesine başvurulduğunu dile getirdi. Hilal, artık Ünal’ın evinde çalışmadığını ifade etti.

Kadirova’nın, ölümünden kısa bir süre önce kendisine “Bilmediğin çok kötü şeyler oldu. Artık ailemin yüzüne bakamam” dediğini aktaran Hilal, bundan başka bir şey bilmediğini dile getirdi.

Kadirova’nın sevgilisi ise şunları anlattı: “Çok iyi insandı. Kazandığı tüm parasını ailesine gönderirdi. Şirin Ünal’dan bahsederken ‘Şirin Abim’ derdi. Ağzından ona dair hiç kötü bir şey duymadım.”

Sevgilisinin intihar edecek biri olmadığını belirten adam, Kadirova’nın hayatı ve yaşamayı çok sevdiğini kaydetti. Genç adam “Durup dururken neden intihar etsin ki” dedi.

Kadirova’nın ölümüne dair kesin sonuç, iki ay içinde çıkması beklenen kapsamlı Adli Tıp raporu sonrasında belli olacak.