Kadir Şeker’in tutukluluğuna devam kararı

Konya’da sevgilisi A.D.’yi (35) döven Özgür Duran’ı (32) engellemek isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker’in (20) dosya üzerinden yapılan incelemesinde tutukluluk halinin devamına karar verildi. Şeker’in 24 Haziran’da mahkeme huzuruna çıkarak savunma yapması bekleniyor.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

20 yaşındaki Şeker, 7 Şubat’ta bir parkta 32 yaşındaki Özgür Duran’ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı. Şeker, Duran’ın sevgilisi A.D.’nin darp edilmesi üzerine kadına yardıma gidince kavga çıktığını, elindeki bıçağın Duran’a saplandığını söylemişti.

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İlk ifadesinde Duran tarafından darp edilirken Şeker’in yardıma geldiğini anlatan A.D. ikinci ifadesinde darp edilmediğini, Şeker’in öyle sandığını dile getirmişti.

19 yılla yargılanıyor

Soruşturma sonunda Kadir Şeker hakkında, ‘kasten adam öldürme’ suçundan iddianame düzenlenmiş, yargılamanın müebbet hapis cezası istemiyle yapılması, verilecek cezanın ise tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar olması talep edilmişti. Ayrıca ‘yasak bıçaklar ve diğer aletlerle ilgili suçlar ve cezaları’ kapsamında altı aydan bir yıla kadar hapis cezası verilmesi istenmişti.