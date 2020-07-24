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Yaramazlara biraz batar!

Kadir Şeker’in tutukluluğuna devam kararı

Konya’da sevgilisi A.D’yi (35) döven Özgür Duran’ı (32) engellemek isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker’in (20) dosya üzerinde yapılan incelemesinde tutukluluk halinin devamına karar verildi. Şeker, 16 Eylül’de üçüncü kez hakim karşısına çıkacak.

Fotoğraf: DHA

Olay, 5 Şubat akşamı Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı’nda meydana geldi. Antalya’dan Konya’ya gelip yerleşen A.D. ve Özgür Duran çifti arasında birlikte yaşadıkları evde tartışma çıktı. A.D. evden çıkıp parka geldi. Peşinden gelen Özgür Duran, iddiaya göre sevgilisiyle tartışmaya başladı.

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Tesadüfen parktan geçen Kadir Şeker, olaya müdahale etmek istedi. Duran ile Şeker arasında arbede çıktı. Arbede sırasında Şeker’in elindeki bıçak, Duran’ın kalbine saplandı. Özgür Duran hayatını kaybederken, tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Şeker gözaltına alınıp, ‘kasten adam öldürme’ suçundan tutuklandı.

19 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor

Konya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti, dosya üzerinde bugün yaptığı incelemede, 19 yıla kadar hapis istemiyle yargıanan Kadir Şeker’in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Şeker, 16 Eylül’de yeniden hakim karşısına çıkacak.

Kadir Şeker’in tutukluluğuna devam kararı

Kadir Şeker’in tutukluluğuna devam kararı

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