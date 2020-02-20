Kadir Şeker’in sağlık raporu: Ellerinde kesi, boynunda doku kanaması

Konya’da cinayetten tutuklanan Kadir Şeker’in olay anında boğazı dahil birçok bölgesinden yaralandığı bildirildi.

Fotoğraf: DHA

20 yaşındaki Kadir Şeker, 7 Şubat’ta bir parkta 32 yaşındaki Özgür Duran’ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı. Şeker, Duran’ın sevgilisi 35 yaşındaki Ayşe D.’nin darp edilmesi üzerine kadına yardıma gidince kavga çıktığını, elindeki bıçağın Duran’a saplandığını söylemişti. İlk ifadesinde Duran tarafından darp edilirken Şeker’in yardıma geldiğini anlatan Ayşe D. ikinci ifadesinde darp edilmediğini, Şeker’in öyle sandığını dile getirmişti.

Reklam

Dosyaya giren sağlık raporuna göre, Şeker’in sağ ve sol elinde kesi, boynunun sağ tarafında doku kanaması, sol tarafında darp izi, gözlerinin altında sıyrık, dizlerinde de yara izleri bulunuyor.

‘Bıçakla meydana gelmiş olabilir’

Şeker’in olay anında üzerinde bulunan kıyafetlere yapılan kriminal inceleme de tamamalandı. Raporda, Şeker’in kazak ve atletinin sol göğüs bölgesinde kesikler bulunduğu, bunların bıçakla meydana gelmiş olabileceği bildirildi.