Kadir Şeker’e ‘kiralık katil’ suçlaması soruşturmasında takipsizlik

Sevgilisi Ayşe Dırla’yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran’ı (32) engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Kadir Şeker’e (20) yönelik ‘kiralık katil’ suçlaması soruşturmasında takipsizlik kararı verildi.

Fotoğraf: DHA

Konya’nın Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı’nda 5 Şubat 2020’de yaşanan olayda sevgilisi Ayşe Dırla’yı dövdüğü iddia edilen Özgür Duran’a müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran’ı bıçaklayarak öldürmüştü.

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Şeker, ‘kasten adam öldürme‘ suçundan yargılandığı 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada önce ömür boyu hapse çarptırılmış, suçun ‘haksız tahrik‘ altında işlendiği gerekçesiyle ceza, önce 15 yıla ardından Şeker’in duruşmadaki iyi hali de göz önünde bulundurularak 12.5 yıla indirilmişti

Karar Konya Bölge Adliye Mahkemesi’nce bozulmuştu. Bölge Adliye Mahkemesi Duran’ın ailesinin Antalya başsavcılığına Şeker’in ‘kiralık katil’ olduğunu öne sürerek, suç duyurusunda bulunmalarının da araştırılmasını istemişti.

Duran’ın annesi Mübeyyen Güner Dalkılıç ve kardeşi Niyazi Remzi Duran, “Bu planlı bir cinayet” diyerek savcılığa başvurmuştu. Şeker’in ‘kiralık katil’ olduğunu iddia edilerek delil olarak da adının geçtiği bazı Instagram mesajlarını sunmuştu.

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Hürriyet’ten Musa Kesler’in haberine göre, Konya başsavcılığının başlattığı soruşturmada, mesajların sahte olduğu anlaşıldı. Tarih bilgisi olmayan mesajlar, Şeker’in bir planın içinde olduğu izlenimi yaratmak için oluşturuldu.

Şeker ailesinin avukatı Emrah Daylan, Kadir Şeker’in ‘kiralık katil’ suçlamasından aklandığını, olayın komplodan ibaret olduğunu söyleyerek hukuki haklarını kullanacaklarını ifade etti.