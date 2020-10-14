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Yaramazlara biraz batar!

Kadir Şeker’e 12 yıl altı ay hapis cezası

Konya’da, sevgilisini dövdüğüne tanık olduğu kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Kadir Şeker, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmadaki iyi halini göz önünde bulunduran mahkeme 12 yıl altı ay hapis cezasına indirdi.

Fotoğraf: DHA

20 yaşındaki Şeker, 7 Şubat’ta bir parkta 32 yaşındaki Özgür Duran’ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı. Şeker, Duran sevgilisi A.D.’yi dövdüğü için kadına yardıma gidince kavga çıktığını, elindeki bıçağın Duran’a saplandığını söylemişti.

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Savcı, sanığın ‘haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, haksız tahrik indiriminin de üst seviyeden uygulanmasını istemişti.

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