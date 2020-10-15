Konya’da sevgilisini dövdüğüne tanık olduğu adamı engellerken öldürdüğü gerekçesiyle hapis cezası verilen 20 yaşındaki Kadir Şeker, “Yine olsa yine yardım ederdim” demiş.

Fotoğraf: DHA

DHA’ya konuşan Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, duruşma öncesi müvekkili Şeker’le görüşerek “Kadir, şimdi olsa ne yaparsın?” diye sorduğunu, “Yine yardım ederdim” cevabını aldığını dile getirdi.

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Avukat Aladağ, bunun “Yardım ederim derken birini öldürürüm” olarak anlaşılmaması gerektiğini belirterek şöyle konuştu: “Yaşadığı onca ıstırap ve acıya rağmen ‘Ben yine o haksızlığı bertaraf etmek için elimden geleni yaparım’ diyen 20 yaşında bir Kadir Şeker var.”

‘Meşru müdafaa’ dedi

Aladağ, yeni ceza kanununda ‘meşru müdafaa sınırının korku, panik, endişe ve heyecanla aşılması’ diye bir tanım olduğunu ifade ederek “Şimdi değil ne zaman uygulayacağız?” diye sordu.

Gerekçeli kararla birlikte istinaf mahkemesine davayı taşıyacağını dile getiren avukat, olayda öldürme kastının bulunmadığını, savunmalarını ‘meşru müdafaa sınırının aşılması’ üzerine yoğunlaştıracaklarını söyledi.

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‘Benzer hadiselerde gençler nasıl davranacak?’

Aladağ, davanın toplumsal boyutuna da dikkat çekerek şunları kaydetti: “Kamuoyunda Kadir’e yönelik müthiş bir destek var. Kamuoyunun beklentisi var. Vatandaşın isteği sadece Kadir’e adalet. Aksi halde tabi ki mahkemeyi yönlendirecek, baskı yapacak hiç kimse olamaz. Tarafsız, bağımsız hareket edilir. Bırakın husumeti, hiç tanımadığı bir insana, bir kadın sesine yürüyen 20 yaşındaki bir delikanlıdan bahsediyoruz. Olaya bu çerçeveden bakmak gerekiyordu. Bu olayın ardından artık şunu söyleyebilir miyiz: Biz kadına şiddet olayını bu ülkede nasıl çözeceğiz? Ya da en aza nasıl indireceğiz? Kadir için tamamen iyi niyetli olarak başladı bu eylem de. Yardım etme gayesiyle başladığı bu eylemde alınan cezanın ardından Kadir ve benzeri delikanlılar, gençler veya vatandaşlarımız benzer hadiselerde hangi tavrı sergileyecek? Bu soruyu kendimize sormamız gerekiyor. Bu çerçevede değerlendirmekte fayda var.”

Ne olmuştu?

Şeker, 7 Şubat’ta bir parkta 32 yaşındaki Özgür Duran’ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı. Şeker, Duran sevgilisi A.D.’yi dövdüğü için kadına yardıma gidince kavga çıktığını, elindeki bıçağın Duran’a saplandığını söylemişti.

Savcı, sanığın ‘haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, haksız tahrik indiriminin de üst seviyeden uygulanmasını istemişti. Mahkeme ise dünkü karar duruşmasında 12 yıl altı ay hapis cezası vermişti.