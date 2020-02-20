Kadir Şeker soruşturmasında adli inceleme: Kadın olay yerinde darp edilmedi

Şiddet gördüğünü sanarak bir kadına yardım etmek isterken, sevgilisi Özgür Duran’ı öldüren Kadir Şeker soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Yapılan muayene ve adli incelemede kadının olay yerinde darp edildiğine ilişkin bir bulguya rastlanmadı.

Fotoğraf: DHA

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada kriminal rapor başta olmak üzere adli incelemelerin büyük kısmı tamamlandı. İlk incelemeler sonucu Kadir Şeker’in, Özgür Duran’ı üzerine düşme veya arbede sırasında bıçakladığını gösterir bir tespit yapılamadı. Bıçağın giriş şekli ve yaranın derinliğinden de, ölüme sebebiyet veren yaralanmanın ‘üzerine düşme sonucu yaşanan arbede sırasında gerçekleştiği’ değerlendirmesi yapılamadı.

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‘Yere düştük, bu sırada saplanmış olabilir’ demişti

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan bir tanık, Özgür Duran ile Kadir Şeker arasında itişmeler yaşandığını ancak yere düştüklerini görmediğini söyledi. Kadir Şeker ifadesinde Özgür Duran ile birlikte yere düştüğünü, bıçağın da bu sırada saplandığını düşündüğünü anlattı.

Kadir Şeker’in şiddete uğradığını düşündüğü Ayşe D.’yi kurtarma amacıyla olay yerine gittiğini söylemesine rağmen, yapılan muayene ve adli incelemelerde kadının olay yerinde darp edildiğine ilişkin bir bulguya rastlanmadı. Ancak, Ayşe D.’nin Özgür Duran tarafından olay öncesinde darp edildiğine ilişkin tespitler yapıldı. Ayşe D. ifadesinde de Özgür Duran’ın kendisini dövmediğini, sözlü tartışma yaşadıklarını anlatmıştı.

Kadir Şeker’i Konya Barosu başkanı savunacak

Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ’ın Şeker’in avukatlığını alacağı öğrenildi. Kadir’in mevcut avukatından savunmayı devralacak olan Aladağ şunları söyledi: “Kadir’in savunması için yüzlerce avukat gönüllü oldu. Türkiye Barolar Birliği başkanımızla da durumu görüşerek, Kadir’in avukatlığını benim yapmam gerektiğine karar verdik. Biz Kadir adına meşru müdafaa sınırının aşılması sonucu ölüm olayının gerçekleştiği savunması yapacağız. Kadir’in taraflarla hiçbir tanışıklığı yok, dolayısıyla husumet de yok. Herkesin kabul ettiği Kadir’in şiddet mağduru olduğunu düşündüğü kadına yardım etmek kastıyla olay yerine gidiyor ve müdahale ediyor. Sonrasında yaşanan ölüm olayı Kadir’i tam olarak kader mahkumu haline getirdi.”