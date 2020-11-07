Kadir Şeker için ikinci istinaf başvurusu: ‘Müebbet hapis verilsin’

Sevgilisini dövdüğüne tanık olduğu kişiyi engellemeye çalışırken öldüren 20 yaşındaki Kadir Şeker’in davası, hayatını kaybeden Özgür Duran’ın ailesi tarafından istinaf mahkemesine taşınacak.

Fotoğraf: DHA

DHA’ya konuşan Duran ailesinin avukatı Metehan Uluman, Şeker’in olay yerine bıçakla gittiğine dair ifadelerin bulunduğunu, bıçağın taşınmasının dahi suç olduğunu ifade etti.

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Uluman, olayları tetikleyen durumun Şeker’in kesici aletle olay yerine gitmesi olduğunu, haksız tahrik indirimine başvurulamayacağını söyledi.

Twitter’dan destekleyenler eleştirdi

Avukat, Şeker’e Twitter’da destek verilmesine dair şunları ifade etti: “Kadir Şeker olayı bizlere bir kez daha sosyal medya yordamıyla toplumun kolayca manipüle edilebileceğini gösterdi. Henüz doğruluğu bile ispat edilmemiş iddialar ile bir sanık kahraman ilan edilirken, kalbinden bıçaklanarak öldürülen savunmasız ve masum bir adamın hiçe sayıldığına şahit olduk.”

Uluman, Şeker’e müebbet hapis cezasının talep edileceğini söyledi.

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Ne olmuştu?

Şeker, 7 Şubat’ta bir parkta 32 yaşındaki Özgür Duran’ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı. Şeker, Duran sevgilisi A.D.’yi dövdüğü için kadına yardıma gidince kavga çıktığını, elindeki bıçağın Duran’a saplandığını söylemişti.

Savcı, sanığın ‘haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, haksız tahrik indiriminin de üst seviyeden uygulanmasını istemişti. Mahkeme ise Şeker’e 12 yıl altı ay hapis cezası vermişti. Savcılık, daha fazla tahrik indirimi uygulanması talebiyle istinafa başvurmuştu.