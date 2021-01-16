Kadir Şeker hakkındaki karar bozuldu: Yeniden yargılanacak

Sevgilisi Ayşe Dırla’yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran’a (32), engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle 12.5 yıl hapse çarptırılan Kadir Şeker (20) hakkında verilen ceza, Bölge Adliye Mahkemesi’nce bozuldu. Şeker, yeniden yargılanacak.

Fotoğraf: DHA

Konya’nın Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı’nda 5 Şubat 2020’de yaşanan olayda sevgilisi Ayşe Dırla’yı dövdüğü iddia edilen Özgür Duran’a müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran’ı bıçaklayarak öldürmüştü.

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Şeker, ‘kasten adam öldürme‘ suçundan yargılandığı 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada önce ömür boyu hapse çarptırıldı. Suçun ‘haksız tahrik‘ altında işlendiği gerekçesiyle ceza, önce 15 yıla ardından Şeker’in duruşmadaki iyi hali de göz önünde bulundurularak 12.5 yıla indirildi.

Konya Bölge Adliye Mahkemesi’nce Konya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği karar bozuldu. Yargılamanın yeniden yapılması için dosya, geri gönderildi.

Kiralık katil iddiası araştırılsın talebi

Bölge Adliye Mahkemesi, davaya katılma talepleri bulunan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun da katılmalarını istedi. Bölge Adliye Mahkemesi ayrıca Duran’ın ailesinin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na Şeker’in ‘kiralık katil’ olduğunu öne sürerek, suç duyurusunda bulunmalarının da araştırılmasını istedi.