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Yaramazlara biraz batar!

Kadir Şeker davasının dosyası bir kez daha istinafta

Yerel mahkemeye gönderilen Kadir Şeker’in yargılama dosyası, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukatlarına dosyaya dilekçe hakkı tanınması ve diğer eksikliklerin giderilmesi sonrası, yeniden istinaf mahkemesine gönderildi.

Fotoğraf: DHA

Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi, Şeker’in dosyasını, bazı eksiklikler nedeniyle Konya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne geri göndermişti.

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AA’nın haberine göre Konya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, istinafın talebi üzerine Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu adına davaya katılma talebinde bulunan avukatlara dilekçe hakkı tanıdı.

Şeker hakkında, Özgür Duran’ın ailesinin ‘kiralık katil’ iddiası üzerine yürütülen ve takipsizlik kararı verilen soruşturmayı dosyaya ekledi.

Eksiklikleri tamamlayan yerel mahkeme, Şeker’in dosyasını yeniden Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi’ne gönderdi.

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Ne olmuştu?

Konya’da Şubat 2020’de yaşanan olayda sevgilisi Ayşe Dırla’yı dövdüğü iddia edilen Özgür Duran’a müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran’ı bıçaklayarak öldürmüştü.

Şeker, müebbete çarptırılmış, suçun ‘haksız tahrik‘ altında işlendiği gerekçesiyle ceza önce 15 yıla, ardından Şeker’in duruşmadaki iyi hali de göz önünde bulundurularak 12.5 yıla indirilmişti.

Karar istinaf tarafından bozularak, yeniden yargılama için yerel mahkemeye gönderilmişti.

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