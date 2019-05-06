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Yaramazlara biraz batar!

Kadir Mısıroğlu öldü

Fesli Kadir’ olarak bilinen tarih yazarı Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti.

Fotoğraf: @dokuz8haber

Üsküdar’da özel bir hastanede uzun süredir tedavi gören Mısıroğlu, 23:30 sıralarında çoklu organ yetmezliği nedeniyle 86 yaşında öldü. Osmanlılar İlim İrfan Vakfı Genel Sekreteri Ali İhsan Bahadır tarafından yapıldı. Bahadır yaptığı açıklamada, “Üstadımız çoklu organ yetmezliğinden hakkın rahmetine kavuştu. Cenazesi pazartesi günü ikindi namazına müteakip Büyük Çamlıca Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Nasuhi Mehmet Efendi Camii Haziresi’nde toprağa verilecek” dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter adresinden Mısıroğlu’nun ölümüne ilişkin “Ülkemizin önemli tarihçi yazarlarından biri olan Kadir Mısıroğlu’nun vefatını teessürle öğrendim. Sayın Mısıroğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” mesajını paylaşırken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın  “Dâr-ı bekâya irtihal eyleyen Kadir Mısıroğlu’na Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum” mesajını paylaştı.

Kadir Mısıroğlu özellikle Atatürk’e karşı hakarete varan tavrıyla biliniyordu. Mısıroğlu “Vasiyetimdir. Atatürk’e zerre muhabbeti cenazeme gelmesin” demişti. “10 Kasım’da saat 9’u beş gece kenefe gidin” tavsiyesinde bulunan Mısıroğlu, Kurtuluş Savaşı için de “Keşke Yunan galip gelseydi” yaklaşımıyla ayrı bir tartışmanın konusuydu.

Tüm bu tavrına rağmen Mısıroğlu hastayken Erdoğan tarafından ziyaretine gidilmesi ziyaret etmesi de tepki çekmişti.

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